https://ria.ru/20250725/sovfed-2031479281.html
Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии
Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии - РИА Новости, 25.07.2025
Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии
Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, среди которых вопросы структурных изменений в экономике и социальной сферы, эта работа носит РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:34:00+03:00
2025-07-25T17:34:00+03:00
2025-07-25T17:48:00+03:00
владимир путин
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, среди которых вопросы структурных изменений в экономике и социальной сферы, эта работа носит позитивный характер, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу глава государства встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая доложила ему о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию."Знаю, что верхняя палата решала приоритетные задачи и с точки зрения структурных изменений в российской экономике, и решения социальных вопросов. Действительно, таких вопросов очень много... Это очень большая работа и носила и носит позитивный характер", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031435044.html
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владимир путин, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Владимир Путин, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии
Путин: СФ в период весенней сессии решал приоритетные задачи