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Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии - РИА Новости, 25.07.2025
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17:34 25.07.2025 (обновлено: 17:48 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031479281.html
Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии
Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии - РИА Новости, 25.07.2025
Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии
Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, среди которых вопросы структурных изменений в экономике и социальной сферы, эта работа носит РИА Новости, 25.07.2025
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владимир путин
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, среди которых вопросы структурных изменений в экономике и социальной сферы, эта работа носит позитивный характер, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу глава государства встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая доложила ему о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию."Знаю, что верхняя палата решала приоритетные задачи и с точки зрения структурных изменений в российской экономике, и решения социальных вопросов. Действительно, таких вопросов очень много... Это очень большая работа и носила и носит позитивный характер", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Владимир Путин, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии

Путин: СФ в период весенней сессии решал приоритетные задачи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Валентина Матвиенко
Владимир Путин и Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, среди которых вопросы структурных изменений в экономике и социальной сферы, эта работа носит позитивный характер, заявил президент России Владимир Путин.
В пятницу глава государства встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая доложила ему о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию.
"Знаю, что верхняя палата решала приоритетные задачи и с точки зрения структурных изменений в российской экономике, и решения социальных вопросов. Действительно, таких вопросов очень много... Это очень большая работа и носила и носит позитивный характер", - сказал Путин.
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Владимир ПутинРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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