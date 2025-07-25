https://ria.ru/20250725/sovfed-2031479281.html

Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии

Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии - РИА Новости, 25.07.2025

Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии

Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, среди которых вопросы структурных изменений в экономике и социальной сферы, эта работа носит РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:34:00+03:00

2025-07-25T17:34:00+03:00

2025-07-25T17:48:00+03:00

владимир путин

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, среди которых вопросы структурных изменений в экономике и социальной сферы, эта работа носит позитивный характер, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу глава государства встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая доложила ему о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию."Знаю, что верхняя палата решала приоритетные задачи и с точки зрения структурных изменений в российской экономике, и решения социальных вопросов. Действительно, таких вопросов очень много... Это очень большая работа и носила и носит позитивный характер", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031435044.html

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владимир путин, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф