https://ria.ru/20250725/sovfed-2031377693.html

Совфед одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере

Совфед одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере

Совет Федерации одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:39:00+03:00

2025-07-25T12:39:00+03:00

2025-07-25T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере.Законопроект устанавливает штрафы за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включённым спецсигналом синего и красного цветов (или проблесковым маячком синего цвета) и специальным звуковым сигналом. Совершение данного административного правонарушения повлечёт за собой наложение штрафа в размере до 7,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от шести месяцев до года.Законом также вводится ряд штрафов за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Так, осуществление транспортно-экспедиционной деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в соответствующем реестре уведомлений, повлечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250718/shtrafy-2029828425.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

совет федерации рф, авто