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Совфед одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере - РИА Новости, 25.07.2025
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12:39 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031377693.html
Совфед одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере
Совфед одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере
Совет Федерации одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:39:00+03:00
2025-07-25T12:39:00+03:00
совет федерации рф
авто
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере.Законопроект устанавливает штрафы за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включённым спецсигналом синего и красного цветов (или проблесковым маячком синего цвета) и специальным звуковым сигналом. Совершение данного административного правонарушения повлечёт за собой наложение штрафа в размере до 7,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от шести месяцев до года.Законом также вводится ряд штрафов за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Так, осуществление транспортно-экспедиционной деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в соответствующем реестре уведомлений, повлечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
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совет федерации рф, авто
Совет Федерации РФ, Авто
Совфед одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере

Совет Федерации одобрил введение ряда штрафов за нарушения в транспортной сфере

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди выходят из машины такси на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Люди выходят из машины такси на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди выходят из машины такси на Большой Дорогомиловской улице в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил введение ряда штрафов в транспортной сфере.
Законопроект устанавливает штрафы за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включённым спецсигналом синего и красного цветов (или проблесковым маячком синего цвета) и специальным звуковым сигналом. Совершение данного административного правонарушения повлечёт за собой наложение штрафа в размере до 7,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от шести месяцев до года.
Законом также вводится ряд штрафов за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Так, осуществление транспортно-экспедиционной деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в соответствующем реестре уведомлений, повлечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
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