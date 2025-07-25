https://ria.ru/20250725/sovfed-2031360471.html

Совфед одобрил закон о платформенной экономике

Совфед одобрил закон о платформенной экономике - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил закон о платформенной экономике

Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о платформенной экономике в России. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:38:00+03:00

2025-07-25T11:38:00+03:00

2025-07-25T11:39:00+03:00

экономика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о платформенной экономике в России. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. Законом предусмотрена обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также иными способами, установленными правительством РФ. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками. Закон обязывает владельца цифровой платформы обеспечить равный и беспрепятственный доступ к ней неограниченного круга лиц, предоставить возможность ознакомления с ее правилами, а также не допускать создания дискриминационных условий. В соответствии с документом, к продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено. Также устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязана его об этом уведомить. Вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров). Правительство установит правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), определяющие в том числе состав включаемых в него сведений, условия и порядок их включения (исключения). Кабмин также сможет устанавливать дополнительные критерии отнесения цифровой платформы к ПЦП, в том числе в зависимости от количества российских интернет-пользователей. Правительство определит перечень сведений, подлежащих проверке оператором ПЦП, и порядок ее проведения. В целях обеспечения государственных контрольных функций предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года. Положения закона не распространяются на организацию и деятельность аудиовизуальных сервисов, кредитных или некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка. Закон также не будет распространяться на операторов инвестиционных платформ; операторов государственных, муниципальных и иных информсистем (информационных ресурсов); операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок в сфере госзакупок, банкротства или приватизации. Реализация положений закона "будет способствовать созданию безопасной цифровой среды на цифровых платформах, повышению уровня доступности товаров, работ и услуг, а также развитию предпринимательства и конкуренции", говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240905/sovfedja-1970882853.html

https://ria.ru/20250526/dyra-2019169315.html

https://ria.ru/20250724/marketpleysy-2031049732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, совет федерации рф