Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о платформенной экономике - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 25.07.2025 (обновлено: 11:39 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031360471.html
Совфед одобрил закон о платформенной экономике
Совфед одобрил закон о платформенной экономике - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о платформенной экономике
Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о платформенной экономике в России. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:38:00+03:00
2025-07-25T11:39:00+03:00
экономика
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960234121_0:304:3094:2044_1920x0_80_0_0_1e49afa870177a0f06030759482814c0.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о платформенной экономике в России. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. Законом предусмотрена обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также иными способами, установленными правительством РФ. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками. Закон обязывает владельца цифровой платформы обеспечить равный и беспрепятственный доступ к ней неограниченного круга лиц, предоставить возможность ознакомления с ее правилами, а также не допускать создания дискриминационных условий. В соответствии с документом, к продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено. Также устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязана его об этом уведомить. Вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров). Правительство установит правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), определяющие в том числе состав включаемых в него сведений, условия и порядок их включения (исключения). Кабмин также сможет устанавливать дополнительные критерии отнесения цифровой платформы к ПЦП, в том числе в зависимости от количества российских интернет-пользователей. Правительство определит перечень сведений, подлежащих проверке оператором ПЦП, и порядок ее проведения. В целях обеспечения государственных контрольных функций предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года. Положения закона не распространяются на организацию и деятельность аудиовизуальных сервисов, кредитных или некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка. Закон также не будет распространяться на операторов инвестиционных платформ; операторов государственных, муниципальных и иных информсистем (информационных ресурсов); операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок в сфере госзакупок, банкротства или приватизации. Реализация положений закона "будет способствовать созданию безопасной цифровой среды на цифровых платформах, повышению уровня доступности товаров, работ и услуг, а также развитию предпринимательства и конкуренции", говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240905/sovfedja-1970882853.html
https://ria.ru/20250526/dyra-2019169315.html
https://ria.ru/20250724/marketpleysy-2031049732.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960234121_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e596a6f2f8cd67c04b480c495adde38b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о платформенной экономике

Совфед одобрил закон о платформенной экономике, касающийся маркетплейсов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о платформенной экономике в России. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг.
Законом предусмотрена обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также иными способами, установленными правительством РФ. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками.
Пользователь маркетплейса - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Совфеде рассказали, когда могут принять закон по маркетплейсам
5 сентября 2024, 17:41
Закон обязывает владельца цифровой платформы обеспечить равный и беспрепятственный доступ к ней неограниченного круга лиц, предоставить возможность ознакомления с ее правилами, а также не допускать создания дискриминационных условий.
В соответствии с документом, к продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено. Также устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязана его об этом уведомить. Вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров).
Правительство установит правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), определяющие в том числе состав включаемых в него сведений, условия и порядок их включения (исключения). Кабмин также сможет устанавливать дополнительные критерии отнесения цифровой платформы к ПЦП, в том числе в зависимости от количества российских интернет-пользователей. Правительство определит перечень сведений, подлежащих проверке оператором ПЦП, и порядок ее проведения.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин назвал дырой работу зарубежных маркетплейсов в России
26 мая, 17:55
В целях обеспечения государственных контрольных функций предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики.
Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.
Положения закона не распространяются на организацию и деятельность аудиовизуальных сервисов, кредитных или некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка. Закон также не будет распространяться на операторов инвестиционных платформ; операторов государственных, муниципальных и иных информсистем (информационных ресурсов); операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок в сфере госзакупок, банкротства или приватизации.
Реализация положений закона "будет способствовать созданию безопасной цифровой среды на цифровых платформах, повышению уровня доступности товаров, работ и услуг, а также развитию предпринимательства и конкуренции", говорится в пояснительной записке.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах
Вчера, 09:42
 
ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала