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В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения - РИА Новости, 25.07.2025
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Российское казачество
 
19:32 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sovet-2031523847.html
В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения
В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения - РИА Новости, 25.07.2025
В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения
По распоряжению Президента Российской Федерации в положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества внесены изменения, сообщает портал... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:32:00+03:00
2025-07-25T19:32:00+03:00
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. По распоряжению Президента Российской Федерации в положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества внесены изменения, сообщает портал "Российское казачество". Соответствующее распоряжение Президента Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовой информации.Согласно документу в состав Совета вошли заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко, избранный атаман Енисейского казачьего войска Николай Худолеев, а также заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка.Кроме того, Совет получил право проводить заседания в режиме видеоконференции. А для решения текущих вопросов деятельности Совета будет сформирован президиум Совета. На Президиуме будут предлагаться основные вопросы, рассматриваемые на Совете.
РИА Новости
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество

В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения

© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники парада Кубанского казачьего войска
Участники парада Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. По распоряжению Президента Российской Федерации в положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества внесены изменения, сообщает портал "Российское казачество". Соответствующее распоряжение Президента Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу в состав Совета вошли заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко, избранный атаман Енисейского казачьего войска Николай Худолеев, а также заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка.
Кроме того, Совет получил право проводить заседания в режиме видеоконференции. А для решения текущих вопросов деятельности Совета будет сформирован президиум Совета. На Президиуме будут предлагаться основные вопросы, рассматриваемые на Совете.
 
Российское казачествоРоссийское казачество
 
 
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