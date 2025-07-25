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В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения
В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения - РИА Новости, 25.07.2025
В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения
По распоряжению Президента Российской Федерации в положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества внесены изменения, сообщает портал... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:32:00+03:00
2025-07-25T19:32:00+03:00
2025-07-25T19:32:00+03:00
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. По распоряжению Президента Российской Федерации в положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества внесены изменения, сообщает портал "Российское казачество". Соответствующее распоряжение Президента Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовой информации.Согласно документу в состав Совета вошли заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко, избранный атаман Енисейского казачьего войска Николай Худолеев, а также заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка.Кроме того, Совет получил право проводить заседания в режиме видеоконференции. А для решения текущих вопросов деятельности Совета будет сформирован президиум Совета. На Президиуме будут предлагаться основные вопросы, рассматриваемые на Совете.
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество