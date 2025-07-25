https://ria.ru/20250725/sovet-2031523847.html

В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения

В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения - РИА Новости, 25.07.2025

В Совет при Президенте РФ по делам казачества внесены изменения

По распоряжению Президента Российской Федерации в положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества внесены изменения, сообщает портал... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:32:00+03:00

2025-07-25T19:32:00+03:00

2025-07-25T19:32:00+03:00

российское казачество

российское казачество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. По распоряжению Президента Российской Федерации в положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества внесены изменения, сообщает портал "Российское казачество". Соответствующее распоряжение Президента Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовой информации.Согласно документу в состав Совета вошли заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко, избранный атаман Енисейского казачьего войска Николай Худолеев, а также заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка.Кроме того, Совет получил право проводить заседания в режиме видеоконференции. А для решения текущих вопросов деятельности Совета будет сформирован президиум Совета. На Президиуме будут предлагаться основные вопросы, рассматриваемые на Совете.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество