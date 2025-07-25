https://ria.ru/20250725/sk-2031527098.html

Следователи начали допрашивать жильцов домов после взрыва газа в Саратове

Следователи начали допрашивать жильцов домов после взрыва газа в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025

Следователи начали допрашивать жильцов домов после взрыва газа в Саратове

Следователи допрашивают жителей домов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове и продолжают осмотр места происшествия, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:05:00+03:00

2025-07-25T20:05:00+03:00

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происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Следователи допрашивают жителей домов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове и продолжают осмотр места происшествия, сообщило региональное следственное управление СК РФ. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "На месте продолжает работу следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального СК. Проводятся допросы жильцов домов, продолжается проведение осмотра близлежащей территории. Руководитель следственного управления Дмитрий Александрович Костин координирует работу следственной группы", - говорится в Telegram-канале СУСК. На видео, опубликованном ведомством, запечатлено, как следователь проводит допрос в микроавтобусе неподалеку от дома, где взорвался газ.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031498704.html

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)