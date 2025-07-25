Рейтинг@Mail.ru
Следователи начали допрашивать жильцов домов после взрыва газа в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sk-2031527098.html
Следователи начали допрашивать жильцов домов после взрыва газа в Саратове
Следователи начали допрашивать жильцов домов после взрыва газа в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Следователи начали допрашивать жильцов домов после взрыва газа в Саратове
Следователи допрашивают жителей домов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове и продолжают осмотр места происшествия, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:05:00+03:00
2025-07-25T20:05:00+03:00
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458406_15:0:1206:670_1920x0_80_0_0_d15826a378bd68eeb416d8b83ac53d67.jpg
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Следователи допрашивают жителей домов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове и продолжают осмотр места происшествия, сообщило региональное следственное управление СК РФ. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "На месте продолжает работу следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального СК. Проводятся допросы жильцов домов, продолжается проведение осмотра близлежащей территории. Руководитель следственного управления Дмитрий Александрович Костин координирует работу следственной группы", - говорится в Telegram-канале СУСК. На видео, опубликованном ведомством, запечатлено, как следователь проводит допрос в микроавтобусе неподалеку от дома, где взорвался газ.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031498704.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458406_228:0:1121:670_1920x0_80_0_0_5281772abab7abaa9bd28c5fa8f4ba47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следователи начали допрашивать жильцов домов после взрыва газа в Саратове

СК начал допрашивать жильцов домов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Следователи допрашивают жителей домов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове и продолжают осмотр места происшествия, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"На месте продолжает работу следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального СК. Проводятся допросы жильцов домов, продолжается проведение осмотра близлежащей территории. Руководитель следственного управления Дмитрий Александрович Костин координирует работу следственной группы", - говорится в Telegram-канале СУСК.
На видео, опубликованном ведомством, запечатлено, как следователь проводит допрос в микроавтобусе неподалеку от дома, где взорвался газ.
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Глава МЧС оценил ход устранения последствий взрыва газа в Саратове
Вчера, 18:20
 
ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала