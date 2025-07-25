Рейтинг@Mail.ru
В КБР оценили возмещенный ущерб по уголовным делам - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sk-2031522246.html
В КБР оценили возмещенный ущерб по уголовным делам
В КБР оценили возмещенный ущерб по уголовным делам - РИА Новости, 25.07.2025
В КБР оценили возмещенный ущерб по уголовным делам
Сумма возмещенного ущерба по расследованным в Кабардино-Балкарии уголовным делам в 2025 году превысила 172 миллиона рублей, кроме того, наложен арест на... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:25:00+03:00
2025-07-25T19:25:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Сумма возмещенного ущерба по расследованным в Кабардино-Балкарии уголовным делам в 2025 году превысила 172 миллиона рублей, кроме того, наложен арест на имущество еще на более 340 миллионов рублей, сообщил руководитель СУ СК по КБР Андрей Фишман. "Всего следователями управления возбуждено 62 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, из них 45 окончены производством с направлением в суд… Общая сумма возмещенного нами ущерба составляет более 172 миллионов рублей, при этом еще наложен арест на имущество на сумму более 341 миллиона рублей", - сказал Фишман, выступая на собрании, посвященном Дню сотрудника органов следствия РФ. Он отметил, что в регионе на четверть выросло число возбужденных уголовных дел коррупционной направленности, в два раза выросло количество дел по фактам получения и дачи взяток, в четыре раза больше стало дел, возбужденных в отношении лиц особого правового статуса. Фишман также обратил особое внимание на расследование и профилактику преступлений террористической и экстремистской направленности, которых в производстве следователей управления было 30. "Не вдаваясь в ход и обстоятельства их расследования, отмечу, что все эти дела стали следствием распространения среди жителей республики убеждений религиозно-экстремистского характера, выражающихся в агрессивной демонстрации нетерпимости к законам Российской Федерации, другим религиям, а также лицам, представляющим органы власти", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031187527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР оценили возмещенный ущерб по уголовным делам

Сумма возмещенного ущерба по уголовным делам в КБР превысила 172 миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Сумма возмещенного ущерба по расследованным в Кабардино-Балкарии уголовным делам в 2025 году превысила 172 миллиона рублей, кроме того, наложен арест на имущество еще на более 340 миллионов рублей, сообщил руководитель СУ СК по КБР Андрей Фишман.
"Всего следователями управления возбуждено 62 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, из них 45 окончены производством с направлением в суд… Общая сумма возмещенного нами ущерба составляет более 172 миллионов рублей, при этом еще наложен арест на имущество на сумму более 341 миллиона рублей", - сказал Фишман, выступая на собрании, посвященном Дню сотрудника органов следствия РФ.
Он отметил, что в регионе на четверть выросло число возбужденных уголовных дел коррупционной направленности, в два раза выросло количество дел по фактам получения и дачи взяток, в четыре раза больше стало дел, возбужденных в отношении лиц особого правового статуса.
Фишман также обратил особое внимание на расследование и профилактику преступлений террористической и экстремистской направленности, которых в производстве следователей управления было 30.
"Не вдаваясь в ход и обстоятельства их расследования, отмечу, что все эти дела стали следствием распространения среди жителей республики убеждений религиозно-экстремистского характера, выражающихся в агрессивной демонстрации нетерпимости к законам Российской Федерации, другим религиям, а также лицам, представляющим органы власти", - подчеркнул он.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Александр Бастрыкин: в работе следователей неуместен формальный подход
Вчера, 09:00
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала