https://ria.ru/20250725/sk-2031522246.html

В КБР оценили возмещенный ущерб по уголовным делам

В КБР оценили возмещенный ущерб по уголовным делам - РИА Новости, 25.07.2025

В КБР оценили возмещенный ущерб по уголовным делам

Сумма возмещенного ущерба по расследованным в Кабардино-Балкарии уголовным делам в 2025 году превысила 172 миллиона рублей, кроме того, наложен арест на... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:25:00+03:00

2025-07-25T19:25:00+03:00

2025-07-25T19:25:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Сумма возмещенного ущерба по расследованным в Кабардино-Балкарии уголовным делам в 2025 году превысила 172 миллиона рублей, кроме того, наложен арест на имущество еще на более 340 миллионов рублей, сообщил руководитель СУ СК по КБР Андрей Фишман. "Всего следователями управления возбуждено 62 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, из них 45 окончены производством с направлением в суд… Общая сумма возмещенного нами ущерба составляет более 172 миллионов рублей, при этом еще наложен арест на имущество на сумму более 341 миллиона рублей", - сказал Фишман, выступая на собрании, посвященном Дню сотрудника органов следствия РФ. Он отметил, что в регионе на четверть выросло число возбужденных уголовных дел коррупционной направленности, в два раза выросло количество дел по фактам получения и дачи взяток, в четыре раза больше стало дел, возбужденных в отношении лиц особого правового статуса. Фишман также обратил особое внимание на расследование и профилактику преступлений террористической и экстремистской направленности, которых в производстве следователей управления было 30. "Не вдаваясь в ход и обстоятельства их расследования, отмечу, что все эти дела стали следствием распространения среди жителей республики убеждений религиозно-экстремистского характера, выражающихся в агрессивной демонстрации нетерпимости к законам Российской Федерации, другим религиям, а также лицам, представляющим органы власти", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031187527.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)