https://ria.ru/20250725/sily-2031368139.html
ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot
ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot - РИА Новости, 25.07.2025
ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot
Вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны РФ в пятницу."За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot
МО РФ: ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot