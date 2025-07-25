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ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot - РИА Новости, 25.07.2025
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12:07 25.07.2025 (обновлено: 12:12 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sily-2031368139.html
ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot
ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot - РИА Новости, 25.07.2025
ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot
Вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 25.07.2025
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны РФ в пятницу."За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot

МО РФ: ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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