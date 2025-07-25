https://ria.ru/20250725/sily-2031368139.html

ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot

ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot - РИА Новости, 25.07.2025

ВС России за неделю уничтожили четыре системы Patriot

Вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 25.07.2025

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за неделю четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны РФ в пятницу."За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250725/nastuplenie-2031350134.html

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