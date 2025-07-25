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Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов" - РИА Новости, 25.07.2025
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10:48 25.07.2025 (обновлено: 17:38 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/shokolad-2031346108.html
Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов"
Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов" - РИА Новости, 25.07.2025
Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов"
Одинцовская кондитерская фабрика, принадлежащая компании Mars, сняла с производства шоколадные плитки брендов Dove и "Коркунов", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:48:00+03:00
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общество
сша
россия
экономика
mars, inc.
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Одинцовская кондитерская фабрика, принадлежащая компании Mars, сняла с производства шоколадные плитки брендов Dove и "Коркунов", сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения компании."С целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов принято решение о постепенном прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и "Коркунов" с 1 января 2025 года", — говорится в релизе.В компании отметили, что завод продолжит выпускать шоколадные конфеты и мини-плитки Dove Promises и "Коркунов Pure Choco".Накануне крупнейший российский ритейлер Х5 сообщил, что остановил отгрузку продукции Mars в свои сети "Перекресток" и "Пятерочка". Это решение компания объяснила несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Речь идет о кондитерских изделиях, корма для животных Mars продолжает поставлять.Продукции Mars хватит в магазинах еще на два месяца, а в дальнейшем ее заменят на аналогичные товары от других производителей, добавили в X5.
https://ria.ru/20250724/mars-2031188832.html
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общество, сша, россия, экономика, mars, inc.
Общество, США, Россия, Экономика, Mars, Inc.
Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов"

Mars прекратила производство в России шоколадных плиток Dove и Коркунов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкШоколад Dove
Шоколад Dove - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Одинцовская кондитерская фабрика, принадлежащая компании Mars, сняла с производства шоколадные плитки брендов Dove и "Коркунов", сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения компании.
"С целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов принято решение о постепенном прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и "Коркунов" с 1 января 2025 года", — говорится в релизе.
Производство кормов для домашних животных - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Mars продолжает поставлять корма для животных в "Пятерочку" и "Перекресток"
Вчера, 16:14
В компании отметили, что завод продолжит выпускать шоколадные конфеты и мини-плитки Dove Promises и "Коркунов Pure Choco".

Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (штат Вирджиния, США). В России компания выпускает шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательную резинку Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

В марте 2022 года Mars заявил, что прекращает инвестиции и рекламу в России, а также импорт или экспорт готовой продукции. Но российские производства компании продолжили работу.

Накануне крупнейший российский ритейлер Х5 сообщил, что остановил отгрузку продукции Mars в свои сети "Перекресток" и "Пятерочка". Это решение компания объяснила несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Речь идет о кондитерских изделиях, корма для животных Mars продолжает поставлять.
Продукции Mars хватит в магазинах еще на два месяца, а в дальнейшем ее заменят на аналогичные товары от других производителей, добавили в X5.
Магазин Перекресток - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В X5 Group рассказали, сколько продукции Mars осталось в магазинах
Вчера, 14:44
 
ОбществоСШАРоссияЭкономикаMars, Inc.
 
 
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