Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов"
Mars прекратила производство в России шоколадных плиток Dove и Коркунов
Шоколад Dove. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Одинцовская кондитерская фабрика, принадлежащая компании Mars, сняла с производства шоколадные плитки брендов Dove и "Коркунов", сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения компании.
"С целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов принято решение о постепенном прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и "Коркунов" с 1 января 2025 года", — говорится в релизе.
В компании отметили, что завод продолжит выпускать шоколадные конфеты и мини-плитки Dove Promises и "Коркунов Pure Choco".
Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (штат Вирджиния, США). В России компания выпускает шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательную резинку Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars заявил, что прекращает инвестиции и рекламу в России, а также импорт или экспорт готовой продукции. Но российские производства компании продолжили работу.
Накануне крупнейший российский ритейлер Х5 сообщил, что остановил отгрузку продукции Mars в свои сети "Перекресток" и "Пятерочка". Это решение компания объяснила несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Речь идет о кондитерских изделиях, корма для животных Mars продолжает поставлять.
Продукции Mars хватит в магазинах еще на два месяца, а в дальнейшем ее заменят на аналогичные товары от других производителей, добавили в X5.