Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов"

Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (штат Вирджиния, США). В России компания выпускает шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательную резинку Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

В марте 2022 года Mars заявил, что прекращает инвестиции и рекламу в России, а также импорт или экспорт готовой продукции. Но российские производства компании продолжили работу.