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Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году - РИА Новости, 25.07.2025
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03:51 25.07.2025 (обновлено: 10:44 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sfery-2031295098.html
Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году
Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году - РИА Новости, 25.07.2025
Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году
Наиболее высокий уровень зарплатных предложений за первые полгода этого года был в сфере строительства и недвижимости, транспорта и логистики, а также в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:51:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Наиболее высокий уровень зарплатных предложений за первые полгода этого года был в сфере строительства и недвижимости, транспорта и логистики, а также в производстве и агропоме, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости. "По итогам первого полугодия 2025 года лидером по зарплатным предложениям стала сфера строительства и недвижимости — там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 97,6 тысяч рублей в месяц. На втором месте по зарплатным предложениям оказалась отрасль транспорта и логистики с показателем 93,5 тысяч рублей в месяц, а на третьем месте — производство и агропром со средним зарплатным предложением 89,8 тысяч рублей в месяц", - говорится в данных. Согласно исследованию, в топ-5 по уровню зарплат вошли также вакансии для соискателей без опыта (83,5 тысяч рублей) и сфера услуг (81,7 тысяч рублей). Кроме того, по росту уровня зарплатных предложений за прошедшие полгода 2025 года относительно этого периода 2024 года первое место заняла сфера услуг — там показатель увеличился на 20% год к году. На втором месте отрасль финансов и страхования с ростом на 14,3%, а на третьем месте — сфера культуры, образования и госслужбы (+13,6%). В пятерку лидеров также вошли отрасль транспорта и логистики (+13%) и предложения для работы без опыта (+12,8%). "По приросту зарплатный предложений в период кадрового дефицита (первое полугодие 2025 к первому полугодию 2022) также лидирует сфера услуг — там зарплатные предложения увеличились на 67,9%. Значительно вырос показатель в отрасли красоты и здоровья (+61,7%) и в предложениях для работы без опыта (+54,3%). Зарплатные предложения для привлечения студентов на работу и стажировки увеличились на 50,6% за 3 года, а предложения в сфере офисных служб и бизнес-услуг стали выше на 47,7%", - уточнили в исследовании. Для аналитики было проанализировано более 400 тысяч вакансий, опубликованных в первом полугодии 2025 года.
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Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году

Работа.ру: самый высокий уровень зарплат был в строительстве и недвижимости

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Наиболее высокий уровень зарплатных предложений за первые полгода этого года был в сфере строительства и недвижимости, транспорта и логистики, а также в производстве и агропоме, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"По итогам первого полугодия 2025 года лидером по зарплатным предложениям стала сфера строительства и недвижимости — там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 97,6 тысяч рублей в месяц. На втором месте по зарплатным предложениям оказалась отрасль транспорта и логистики с показателем 93,5 тысяч рублей в месяц, а на третьем месте — производство и агропром со средним зарплатным предложением 89,8 тысяч рублей в месяц", - говорится в данных.
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Согласно исследованию, в топ-5 по уровню зарплат вошли также вакансии для соискателей без опыта (83,5 тысяч рублей) и сфера услуг (81,7 тысяч рублей).
Кроме того, по росту уровня зарплатных предложений за прошедшие полгода 2025 года относительно этого периода 2024 года первое место заняла сфера услуг — там показатель увеличился на 20% год к году. На втором месте отрасль финансов и страхования с ростом на 14,3%, а на третьем месте — сфера культуры, образования и госслужбы (+13,6%). В пятерку лидеров также вошли отрасль транспорта и логистики (+13%) и предложения для работы без опыта (+12,8%).
"По приросту зарплатный предложений в период кадрового дефицита (первое полугодие 2025 к первому полугодию 2022) также лидирует сфера услуг — там зарплатные предложения увеличились на 67,9%. Значительно вырос показатель в отрасли красоты и здоровья (+61,7%) и в предложениях для работы без опыта (+54,3%). Зарплатные предложения для привлечения студентов на работу и стажировки увеличились на 50,6% за 3 года, а предложения в сфере офисных служб и бизнес-услуг стали выше на 47,7%", - уточнили в исследовании.
Для аналитики было проанализировано более 400 тысяч вакансий, опубликованных в первом полугодии 2025 года.
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