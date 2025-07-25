https://ria.ru/20250725/sfery-2031295098.html

Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году

Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году - РИА Новости, 25.07.2025

Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году

Наиболее высокий уровень зарплатных предложений за первые полгода этого года был в сфере строительства и недвижимости, транспорта и логистики, а также в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:51:00+03:00

2025-07-25T03:51:00+03:00

2025-07-25T10:44:00+03:00

россия

общество

социальный навигатор

кем стать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155630/19/1556301944_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_57054a963f650701a32825e2578d1faa.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Наиболее высокий уровень зарплатных предложений за первые полгода этого года был в сфере строительства и недвижимости, транспорта и логистики, а также в производстве и агропоме, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости. "По итогам первого полугодия 2025 года лидером по зарплатным предложениям стала сфера строительства и недвижимости — там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 97,6 тысяч рублей в месяц. На втором месте по зарплатным предложениям оказалась отрасль транспорта и логистики с показателем 93,5 тысяч рублей в месяц, а на третьем месте — производство и агропром со средним зарплатным предложением 89,8 тысяч рублей в месяц", - говорится в данных. Согласно исследованию, в топ-5 по уровню зарплат вошли также вакансии для соискателей без опыта (83,5 тысяч рублей) и сфера услуг (81,7 тысяч рублей). Кроме того, по росту уровня зарплатных предложений за прошедшие полгода 2025 года относительно этого периода 2024 года первое место заняла сфера услуг — там показатель увеличился на 20% год к году. На втором месте отрасль финансов и страхования с ростом на 14,3%, а на третьем месте — сфера культуры, образования и госслужбы (+13,6%). В пятерку лидеров также вошли отрасль транспорта и логистики (+13%) и предложения для работы без опыта (+12,8%). "По приросту зарплатный предложений в период кадрового дефицита (первое полугодие 2025 к первому полугодию 2022) также лидирует сфера услуг — там зарплатные предложения увеличились на 67,9%. Значительно вырос показатель в отрасли красоты и здоровья (+61,7%) и в предложениях для работы без опыта (+54,3%). Зарплатные предложения для привлечения студентов на работу и стажировки увеличились на 50,6% за 3 года, а предложения в сфере офисных служб и бизнес-услуг стали выше на 47,7%", - уточнили в исследовании. Для аналитики было проанализировано более 400 тысяч вакансий, опубликованных в первом полугодии 2025 года.

https://ria.ru/20250323/zarplaty-2006732613.html

https://ria.ru/20250707/zarplaty-2027556742.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, социальный навигатор, кем стать