https://ria.ru/20250725/sberbank-2031473081.html

Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам - РИА Новости, 25.07.2025

Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:21:00+03:00

2025-07-25T17:21:00+03:00

2025-07-25T17:21:00+03:00

экономика

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт, минимальная составит 20,9%, сообщает кредитная организация. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 миллиона рублей снижение составит 2 п.п., от 1 миллиона рублей снижение - 1 п.п. Минимальная ставка составит 20,9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 28 июля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.

https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031440998.html

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экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)