Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sberbank-2031473081.html
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам - РИА Новости, 25.07.2025
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам
Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:21:00+03:00
2025-07-25T17:21:00+03:00
экономика
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/40/1525964089_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_939af90a1bcec277de4379b9fc95b036.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт, минимальная составит 20,9%, сообщает кредитная организация. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 миллиона рублей снижение составит 2 п.п., от 1 миллиона рублей снижение - 1 п.п. Минимальная ставка составит 20,9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 28 июля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031440998.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/40/1525964089_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_3796442fb09d667cae09cc17244d5ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сбербанк с 28 июля снизит ставки по потребительским кредитам

Минимальная ставка по потребительским кредитам Сбербанка составит 20,9%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сбербанк с 28 июля снижает ставки по потребительским кредитам: до 1 миллиона рублей - на 2 процентных пункта, от 1 миллиона рублей - на 1 процентный пункт, минимальная составит 20,9%, сообщает кредитная организация.
"Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 миллиона рублей снижение составит 2 п.п., от 1 миллиона рублей снижение - 1 п.п. Минимальная ставка составит 20,9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 28 июля.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки
15:34
 
ЭкономикаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала