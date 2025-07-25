https://ria.ru/20250725/saratov-2031544726.html

При взрыве газа в доме в Саратове пострадали более 30 квартир

При взрыве газа в доме в Саратове пострадали более 30 квартир - РИА Новости, 25.07.2025

При взрыве газа в доме в Саратове пострадали более 30 квартир

Более 30 квартир повреждены при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T23:32:00+03:00

2025-07-25T23:32:00+03:00

2025-07-25T23:32:00+03:00

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Более 30 квартир повреждены при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим. "Под обрушение попало более 30 квартир", - приводятся слова Бусаргина в Telegram-канале МЧС РФ.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031468397.html

саратов

россия

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Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове 2025-07-25T23:32 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове