https://ria.ru/20250725/saratov-2031544726.html
При взрыве газа в доме в Саратове пострадали более 30 квартир
При взрыве газа в доме в Саратове пострадали более 30 квартир - РИА Новости, 25.07.2025
При взрыве газа в доме в Саратове пострадали более 30 квартир
Более 30 квартир повреждены при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:32:00+03:00
2025-07-25T23:32:00+03:00
2025-07-25T23:32:00+03:00
происшествия
саратов
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Более 30 квартир повреждены при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим. "Под обрушение попало более 30 квартир", - приводятся слова Бусаргина в Telegram-канале МЧС РФ.
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Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
2025-07-25T23:32
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
При взрыве газа в доме в Саратове пострадали более 30 квартир
Бусаргин: более 30 квартир повреждены при взрыве газа в многоэтажке в Саратове