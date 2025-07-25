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После взрыва газа в Саратове неизвестна судьба четырех человек
После взрыва газа в Саратове неизвестна судьба четырех человек - РИА Новости, 25.07.2025
После взрыва газа в Саратове неизвестна судьба четырех человек
Судьба четырех человек, включая ребенка, остается неизвестной после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, число пострадавших увеличилось до 16, сообщил РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:04:00+03:00
2025-07-25T23:04:00+03:00
2025-07-25T23:10:00+03:00
происшествия
саратов
взрыв газа в многоэтажке в саратове
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Судьба четырех человек, включая ребенка, остается неизвестной после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, число пострадавших увеличилось до 16, сообщил региональный главк МЧС.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора, за помощью к медикам обратились 15 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим."Аварийно-спасательные работы в Саратове организованы в круглосуточном режиме. Из-за хлопка газовоздушной смеси частично разрушен один из пяти подъездов жилой 10-этажки... К настоящему времени известно о 16 пострадавших и шести погибших, включая ребенка. Остается неизвестным местонахождение четырех человек, в том числе ребенка", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
2025-07-25T23:04
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происшествия, саратов, взрыв газа в многоэтажке в саратове, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Саратов, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
После взрыва газа в Саратове неизвестна судьба четырех человек
Судьба 3 взрослых и ребенка остается неизвестной после взрыва газа в Саратове