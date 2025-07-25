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Под завалами дома в Саратове все еще могут оставаться люди, заявил Куренков
Под завалами дома в Саратове все еще могут оставаться люди, заявил Куренков - РИА Новости, 25.07.2025
Под завалами дома в Саратове все еще могут оставаться люди, заявил Куренков
Пострадавшие от взрыва газа люди могут все еще оставаться под завалами жилого дома в Саратове, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:28:00+03:00
2025-07-25T18:28:00+03:00
2025-07-25T18:28:00+03:00
происшествия
саратов
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пострадавшие от взрыва газа люди могут все еще оставаться под завалами жилого дома в Саратове, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. "Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно", - сказал он. Куренков пояснил, что нависающие конструкции не обрушивают специально, потому что это может принести вред.
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
2025-07-25T18:28
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происшествия, саратов, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Под завалами дома в Саратове все еще могут оставаться люди, заявил Куренков
Куренков: пострадавшие могут все еще оставаться под завалами дома в Саратове