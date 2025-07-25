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Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове выросло до шести - РИА Новости, 25.07.2025
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17:03 25.07.2025 (обновлено: 17:05 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031467410.html
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове выросло до шести
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове выросло до шести - РИА Новости, 25.07.2025
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове выросло до шести
Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:03:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Количество погибших в Саратове увеличилось до шести человек. Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
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происшествия
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове выросло до шести

Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове выросло до 6

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Количество погибших в Саратове увеличилось до шести человек. Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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14:18
 
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