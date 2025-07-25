https://ria.ru/20250725/saratov-2031467410.html
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове выросло до шести
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове выросло до шести - РИА Новости, 25.07.2025
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове выросло до шести
Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:03:00+03:00
2025-07-25T17:03:00+03:00
2025-07-25T17:05:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Количество погибших в Саратове увеличилось до шести человек. Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031414177.html
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происшествия
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове выросло до шести
Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове выросло до 6