https://ria.ru/20250725/saratov-2031465878.html

В Саратове из-под завалов дома, где взорвался газ, извлекли живого человека

В Саратове из-под завалов дома, где взорвался газ, извлекли живого человека - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратове из-под завалов дома, где взорвался газ, извлекли живого человека

Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося жилого многоэтажного дома в Саратове человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:55:00+03:00

2025-07-25T16:55:00+03:00

2025-07-25T17:03:00+03:00

взрыв газа в многоэтажке в саратове

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося жилого многоэтажного дома в Саратове человека, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнили РИА Новости в ГУМЧС, человек жив. Мужчина это или женщина, пока не понятно.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до пяти человек. Разбор завалов продолжается.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031456065.html

саратов

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взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)