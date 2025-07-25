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Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до пяти - РИА Новости, 25.07.2025
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16:25 25.07.2025 (обновлено: 16:40 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031456711.html
Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до пяти
Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до пяти - РИА Новости, 25.07.2025
Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до пяти
Спасатели извлекли тело пятого погибшего из-под завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 25.07.2025
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саратов
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спасатели извлекли тело пятого погибшего из-под завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.&quot;В ходе разбора завалов спасателями обнаружено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число погибших составляет пять человек, в том числе ребенок&quot;, — сказали в ведомстве.Главное к этому часу
саратов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саратов, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратов, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до пяти

МЧС: количество погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове возросло до 5

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спасатели извлекли тело пятого погибшего из-под завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«

"В ходе разбора завалов спасателями обнаружено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число погибших составляет пять человек, в том числе ребенок", — сказали в ведомстве.

Главное к этому часу

  • Телефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73.
  • Информация о точном числе пострадавших уточняется.
  • На месте происшествия работают более 100 человек и 34 единицы техники.
  • Туда выехал губернатор Роман Бусаргин, прокуратура начала проверку.
  • Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Дом построили и ввели в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов и 195 квартир.
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 4

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
1 из 4

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
2 из 4

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 4

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 4
 
СаратовПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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