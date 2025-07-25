https://ria.ru/20250725/saratov-2031456711.html

Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до пяти

Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до пяти - РИА Новости, 25.07.2025

Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до пяти

Спасатели извлекли тело пятого погибшего из-под завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T16:25:00+03:00

2025-07-25T16:40:00+03:00

саратов

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спасатели извлекли тело пятого погибшего из-под завалов дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."В ходе разбора завалов спасателями обнаружено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число погибших составляет пять человек, в том числе ребенок", — сказали в ведомстве.Главное к этому часу

саратов

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-25T16:25 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратов, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове