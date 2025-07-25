Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/saratov-2031414177.html
Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину
Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину - РИА Новости, 25.07.2025
Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину
Житель дома в Саратове, где произошел взрыв газа, вызвавший частичное обрушение подъезда, рассказал РИА Новости, что в момент ЧП стал свидетелем падения... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:18:00+03:00
2025-07-25T14:18:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031392644_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_655efcfd7590e0d9259b196699352f1c.jpg
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Житель дома в Саратове, где произошел взрыв газа, вызвавший частичное обрушение подъезда, рассказал РИА Новости, что в момент ЧП стал свидетелем падения бетонной плиты на припаркованный под окном автомобиль. Андрей сообщил, что за несколько минут до взрыва вернулся домой с рабочей смены в свою квартиру на первом этаже. "Вот только припарковался пять минут, зашел. Настя (жена – ред.) дома была. Мы прилегли на пять минут - и взрыв, плита упала прямо у нас под окнами на автомобиль... Он весь всмятку. Все в пыли у нас в квартире", - сказал Андрей. Он отметил, что попросил жену приготовить поесть, но она не успела приступить к готовке. "Вышли на улицу, взяв все самое необходимое – животное, документы", - добавил собеседник агентства. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030406584.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T14:18
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031392644_155:0:1087:699_1920x0_80_0_0_de7bf91a5443eb5697a7873d49cfe03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину

Упавшая после взрыва многоэтажного дома в Саратове плита раздавила машину

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Житель дома в Саратове, где произошел взрыв газа, вызвавший частичное обрушение подъезда, рассказал РИА Новости, что в момент ЧП стал свидетелем падения бетонной плиты на припаркованный под окном автомобиль.
Андрей сообщил, что за несколько минут до взрыва вернулся домой с рабочей смены в свою квартиру на первом этаже.
"Вот только припарковался пять минут, зашел. Настя (жена – ред.) дома была. Мы прилегли на пять минут - и взрыв, плита упала прямо у нас под окнами на автомобиль... Он весь всмятку. Все в пыли у нас в квартире", - сказал Андрей.
Он отметил, что попросил жену приготовить поесть, но она не успела приступить к готовке. "Вышли на улицу, взяв все самое необходимое – животное, документы", - добавил собеседник агентства.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
На месте пожара в городе Великие Луки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году
21 июля, 14:10
 
ПроисшествияСаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала