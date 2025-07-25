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Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину
Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину - РИА Новости, 25.07.2025
Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину
Житель дома в Саратове, где произошел взрыв газа, вызвавший частичное обрушение подъезда, рассказал РИА Новости, что в момент ЧП стал свидетелем падения... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:18:00+03:00
2025-07-25T14:18:00+03:00
2025-07-25T14:18:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Житель дома в Саратове, где произошел взрыв газа, вызвавший частичное обрушение подъезда, рассказал РИА Новости, что в момент ЧП стал свидетелем падения бетонной плиты на припаркованный под окном автомобиль. Андрей сообщил, что за несколько минут до взрыва вернулся домой с рабочей смены в свою квартиру на первом этаже. "Вот только припарковался пять минут, зашел. Настя (жена – ред.) дома была. Мы прилегли на пять минут - и взрыв, плита упала прямо у нас под окнами на автомобиль... Он весь всмятку. Все в пыли у нас в квартире", - сказал Андрей. Он отметил, что попросил жену приготовить поесть, но она не успела приступить к готовке. "Вышли на улицу, взяв все самое необходимое – животное, документы", - добавил собеседник агентства. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030406584.html
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T14:18
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину
Упавшая после взрыва многоэтажного дома в Саратове плита раздавила машину