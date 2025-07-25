https://ria.ru/20250725/saratov-2031414177.html

Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину

Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину - РИА Новости, 25.07.2025

Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину

Житель дома в Саратове, где произошел взрыв газа, вызвавший частичное обрушение подъезда, рассказал РИА Новости, что в момент ЧП стал свидетелем падения... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:18:00+03:00

2025-07-25T14:18:00+03:00

2025-07-25T14:18:00+03:00

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Житель дома в Саратове, где произошел взрыв газа, вызвавший частичное обрушение подъезда, рассказал РИА Новости, что в момент ЧП стал свидетелем падения бетонной плиты на припаркованный под окном автомобиль. Андрей сообщил, что за несколько минут до взрыва вернулся домой с рабочей смены в свою квартиру на первом этаже. "Вот только припарковался пять минут, зашел. Настя (жена – ред.) дома была. Мы прилегли на пять минут - и взрыв, плита упала прямо у нас под окнами на автомобиль... Он весь всмятку. Все в пыли у нас в квартире", - сказал Андрей. Он отметил, что попросил жену приготовить поесть, но она не успела приступить к готовке. "Вышли на улицу, взяв все самое необходимое – животное, документы", - добавил собеседник агентства. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.

https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030406584.html

саратов

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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T14:18 true PT0M07S

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове