https://ria.ru/20250725/saratov-2031412160.html

Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего

Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего - РИА Новости, 25.07.2025

Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в многоэтажке в Саратове, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T14:09:00+03:00

2025-07-25T14:48:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

происшествия

россия

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в многоэтажке в Саратове, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего", — говорится в заявлении.Специалисты достают из-под завалов выжившего.Главное к этому часу

саратов

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T14:09 true PT0M07S

Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73. 2025-07-25T14:09 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия, россия, взрыв газа в многоэтажке в саратове