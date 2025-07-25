Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего
Число погибших при взрыве газа в многоэжтажке в Саратове выросло до 4
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в многоэтажке в Саратове, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
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"В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего", — говорится в заявлении.
Специалисты достают из-под завалов выжившего.
Главное к этому часу
- Телефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73.
- Предварительная причина ЧП — взрыв газа.
- Информация о точном числе пострадавших уточняется.
- На месте происшествия работают более 100 человек и 34 единицы техники.
- Туда выехал губернатор Роман Бусаргин, прокуратура начала проверку.
- Региональное правление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Дом построили и ввели в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов и 195 квартир.
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
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© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
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© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
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© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
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© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
© Фото : соцсети
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
1 из 6
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
2 из 6
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
3 из 6
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
4 из 6
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
© Фото : соцсети
6 из 6