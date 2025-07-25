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Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего - РИА Новости, 25.07.2025
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14:09 25.07.2025 (обновлено: 14:48 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031412160.html
Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего
Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего - РИА Новости, 25.07.2025
Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в многоэтажке в Саратове, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
происшествия
россия
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в многоэтажке в Саратове, сообщило МЧС России в Telegram-канале.&quot;В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего&quot;, — говорится в заявлении.Специалисты достают из-под завалов выжившего.Главное к этому часу
саратов
россия
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Наталья Макарова
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4.7
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T14:09
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Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва
Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия, россия, взрыв газа в многоэтажке в саратове
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратов, Происшествия, Россия, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего

Число погибших при взрыве газа в многоэжтажке в Саратове выросло до 4

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело четвертого погибшего при взрыве газа в многоэтажке в Саратове, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
«

"В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего", — говорится в заявлении.

Специалисты достают из-под завалов выжившего.

Главное к этому часу

  • Телефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73.
  • Предварительная причина ЧП — взрыв газа.
  • Информация о точном числе пострадавших уточняется.
  • На месте происшествия работают более 100 человек и 34 единицы техники.
  • Туда выехал губернатор Роман Бусаргин, прокуратура начала проверку.
  • Региональное правление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Дом построили и ввели в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов и 195 квартир.
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6
© Фото : Роман Бусаргин/TelegamМесто взрыва газа в жилом доме в Саратове
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове
© Фото : Роман Бусаргин/Telegam
5 из 6
© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
© Фото : соцсети
6 из 6
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
1 из 6
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
2 из 6
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 6
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове
© Фото : Роман Бусаргин/Telegam
5 из 6
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
© Фото : соцсети
6 из 6
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовПроисшествияРоссияВзрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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