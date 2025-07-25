https://ria.ru/20250725/saratov-2031381691.html

Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня

Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня - РИА Новости, 25.07.2025

Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня

Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодняшний день, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:50:00+03:00

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2025-07-25T12:59:00+03:00

происшествия

саратов

саратовская область

роман бусаргин

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодняшний день, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов."Сегодня в дом не пустят (жильцов - ред.), потому что сегодня задача разобрать завалы. С завтрашнего утра начинаем обследование", - сказал Бусаргин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале телеканала "Саратов 24".

https://ria.ru/20250725/dom-2031374655.html

саратов

саратовская область

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Варвара Скокшина

происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, взрыв газа в многоэтажке в саратове