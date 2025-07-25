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Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня - РИА Новости, 25.07.2025
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12:50 25.07.2025 (обновлено: 12:59 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031381691.html
Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня
Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня - РИА Новости, 25.07.2025
Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня
Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодняшний день, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:50:00+03:00
2025-07-25T12:59:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодняшний день, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов."Сегодня в дом не пустят (жильцов - ред.), потому что сегодня задача разобрать завалы. С завтрашнего утра начинаем обследование", - сказал Бусаргин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале телеканала "Саратов 24".
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саратов
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происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня

Завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове разберут до конца дня

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкМестные жители у жилого дома, где произошел взрыв бытового газа в Саратове
Местные жители у жилого дома, где произошел взрыв бытового газа в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
Местные жители у жилого дома, где произошел взрыв бытового газа в Саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодняшний день, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
"Сегодня в дом не пустят (жильцов - ред.), потому что сегодня задача разобрать завалы. С завтрашнего утра начинаем обследование", - сказал Бусаргин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале телеканала "Саратов 24".
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Дом в Саратове, где произошел взрыв газа, не был аварийным
12:24
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоман БусаргинВзрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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