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Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня
Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня - РИА Новости, 25.07.2025
Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня
Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодняшний день, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:50:00+03:00
2025-07-25T12:50:00+03:00
2025-07-25T12:59:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодняшний день, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов."Сегодня в дом не пустят (жильцов - ред.), потому что сегодня задача разобрать завалы. С завтрашнего утра начинаем обследование", - сказал Бусаргин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале телеканала "Саратов 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Разобрать завалы после взрыва газа в Саратове планируют до конца дня
Завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове разберут до конца дня