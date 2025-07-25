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В Саратове оценили ситуацию с завалами после взрыва газа в многоэтажке
В Саратове оценили ситуацию с завалами после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратове оценили ситуацию с завалами после взрыва газа в многоэтажке
Сил и средств на месте разбора завалов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове достаточно, точное количество погибших будет понятно после завершения всех... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:40:00+03:00
2025-07-25T12:40:00+03:00
2025-07-25T13:52:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сил и средств на месте разбора завалов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове достаточно, точное количество погибших будет понятно после завершения всех работ, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7 по 10 этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. "Сейчас (важно - ред.) разобрать завалы. Есть погибшие. Окончательно сказать их число можно будет только после совершения всех мероприятий. Сил, средств и механизмов достаточно для проведения работ", - сказал Бусаргин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале телеканала "Саратов 24".
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T12:40
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происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове оценили ситуацию с завалами после взрыва газа в многоэтажке
Бусаргин: сил и средств на месте разбора завалов дома в Саратове достаточно