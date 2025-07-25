https://ria.ru/20250725/saratov-2031378086.html

В Саратове оценили ситуацию с завалами после взрыва газа в многоэтажке

В Саратове оценили ситуацию с завалами после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратове оценили ситуацию с завалами после взрыва газа в многоэтажке

Сил и средств на месте разбора завалов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове достаточно, точное количество погибших будет понятно после завершения всех... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:40:00+03:00

2025-07-25T12:40:00+03:00

2025-07-25T13:52:00+03:00

происшествия

саратов

саратовская область

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сил и средств на месте разбора завалов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове достаточно, точное количество погибших будет понятно после завершения всех работ, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7 по 10 этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. "Сейчас (важно - ред.) разобрать завалы. Есть погибшие. Окончательно сказать их число можно будет только после совершения всех мероприятий. Сил, средств и механизмов достаточно для проведения работ", - сказал Бусаргин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале телеканала "Саратов 24".

https://ria.ru/20250725/vzryv-2031377908.html

саратов

саратовская область

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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T12:40 true PT0M07S

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происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове