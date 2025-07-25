https://ria.ru/20250725/saratov-2031371332.html

В Саратове продолжается поиск людей под завалами жилого дома

В Саратове продолжается поиск людей под завалами жилого дома - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратове продолжается поиск людей под завалами жилого дома

Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, информация о точном количестве... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:16:00+03:00

2025-07-25T12:16:00+03:00

2025-07-25T12:23:00+03:00

происшествия

саратов

россия

саратовская область

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, информация о точном количестве пострадавших уточняется, сообщает СУСК РФ по Саратовской области. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По предварительным данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. На место выехал губернатор региона Роман Бусаргин. "По предварительным данным, в результате происшествия погибли жители дома. Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами. Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031369136.html

саратов

россия

саратовская область

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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове 2025-07-25T12:16 true PT0M54S

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