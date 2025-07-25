Рейтинг@Mail.ru
В Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 25.07.2025 (обновлено: 12:23 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031369136.html
В Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи
В Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи
Кинологи привлечены к работе на месте взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:10:00+03:00
2025-07-25T12:23:00+03:00
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роман бусаргин
россия
происшествия
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031488788_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7a5232826eb20a4fa5536ccf0d9e1b95.jpg
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Кинологи привлечены к работе на месте взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС."Спасатели МЧС России разбирают завалы на месте обрушения в жилом доме... На месте работает более 20 специалистов, кинологи и восемь единиц техники", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что, предварительно, среди погибших есть один ребенок. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031369778.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031488788_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c34d4d338689dcd638751c0df00f9fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роман бусаргин, россия, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Роман Бусаргин, Россия, Происшествия, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи

МЧС: в Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи

© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области | Перейти в медиабанкМестные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области
Перейти в медиабанк
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Кинологи привлечены к работе на месте взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС.
"Спасатели МЧС России разбирают завалы на месте обрушения в жилом доме... На месте работает более 20 специалистов, кинологи и восемь единиц техники", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что, предварительно, среди погибших есть один ребенок. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома
12:12
 
СаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Роман БусаргинРоссияПроисшествияВзрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала