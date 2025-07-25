https://ria.ru/20250725/saratov-2031369136.html

В Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи

В Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи

Кинологи привлечены к работе на месте взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 25.07.2025

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саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роман бусаргин

россия

происшествия

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Кинологи привлечены к работе на месте взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС."Спасатели МЧС России разбирают завалы на месте обрушения в жилом доме... На месте работает более 20 специалистов, кинологи и восемь единиц техники", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что, предварительно, среди погибших есть один ребенок. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031369778.html

саратов

россия

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саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роман бусаргин, россия, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове