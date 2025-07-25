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При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок - РИА Новости, 25.07.2025
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11:58 25.07.2025 (обновлено: 12:23 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031366095.html
При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок
При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок - РИА Новости, 25.07.2025
При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок
Ребенок и двое взрослых, предварительно, погибли при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:58:00+03:00
2025-07-25T12:23:00+03:00
происшествия
саратов
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых, предварительно, погибли при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Три человека, предварительно, погибли: двое взрослых и ребенок", - сказал собеседник агентства. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме.
https://ria.ru/20250721/novorossijsk-2030446192.html
саратов
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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок

При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погибли ребенок и двое взрослых

© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области | Перейти в медиабанкМестные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области
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Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых, предварительно, погибли при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Три человека, предварительно, погибли: двое взрослых и ребенок", - сказал собеседник агентства.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме.
Пожарная машина на месте пожара в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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ПроисшествияСаратовРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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