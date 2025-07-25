https://ria.ru/20250725/saratov-2031366095.html

При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок

При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок - РИА Новости, 25.07.2025

При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок

Ребенок и двое взрослых, предварительно, погибли при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:58:00+03:00

2025-07-25T11:58:00+03:00

2025-07-25T12:23:00+03:00

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых, предварительно, погибли при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Три человека, предварительно, погибли: двое взрослых и ребенок", - сказал собеседник агентства. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме.

https://ria.ru/20250721/novorossijsk-2030446192.html

саратов

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Варвара Скокшина

происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове