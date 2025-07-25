https://ria.ru/20250725/saratov-2031366095.html
При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок
При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок - РИА Новости, 25.07.2025
При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок
Ребенок и двое взрослых, предварительно, погибли при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:58:00+03:00
2025-07-25T11:58:00+03:00
2025-07-25T12:23:00+03:00
происшествия
саратов
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031488788_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7a5232826eb20a4fa5536ccf0d9e1b95.jpg
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых, предварительно, погибли при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Три человека, предварительно, погибли: двое взрослых и ребенок", - сказал собеседник агентства. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме.
https://ria.ru/20250721/novorossijsk-2030446192.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031488788_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c34d4d338689dcd638751c0df00f9fa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погиб ребенок
При взрыве в доме в Саратове, предварительно, погибли ребенок и двое взрослых