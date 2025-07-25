https://ria.ru/20250725/saratov-2031364008.html

В Саратове три человека погибли при взрыве газа

В Саратове три человека погибли при взрыве газа - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратове три человека погибли при взрыве газа

Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:50:00+03:00

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2025-07-25T12:23:00+03:00

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, сообщает пресс-служба МЧС России. "По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица Блинова д. 4. В результате произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибло три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250721/sostoyanie-2030389045.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове