https://ria.ru/20250725/saratov-2031364008.html
В Саратове три человека погибли при взрыве газа
В Саратове три человека погибли при взрыве газа - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратове три человека погибли при взрыве газа
Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:50:00+03:00
2025-07-25T11:50:00+03:00
2025-07-25T12:23:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, сообщает пресс-служба МЧС России. "По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица Блинова д. 4. В результате произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибло три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250721/sostoyanie-2030389045.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове три человека погибли при взрыве газа
В Саратове три человека погибли при взрыве газа в жилом доме