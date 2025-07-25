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Родные погибших в крушении Ан-24 вылетят в Тынду

Родные погибших в крушении Ан-24 вылетят в Тынду - РИА Новости, 25.07.2025

Родные погибших в крушении Ан-24 вылетят в Тынду

Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье из пяти регионов РФ планируют вылететь в Тынду, им помогут с проживанием, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:42:00+03:00

2025-07-25T14:42:00+03:00

2025-07-25T14:42:00+03:00

тында

россия

хабаровский край

дмитрий демешин

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье из пяти регионов РФ планируют вылететь в Тынду, им помогут с проживанием, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. "На данный момент в Тынду хотят вылететь 12 человек из Хабаровска, двое из Нелькана (Хабаровский край – ред.), трое из Иркутской области, двое из Магадана, один человек из Москвы и ещё трое - из Абинска в Краснодарском крае. Мы уважаем эту волю, поэтому максимально помогаем пережившим такое горе", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По его словам, в Хабаровске предусмотрено бесплатное размещение следующих транзитом людей в двух гостиницах. Оперативно решить вопросы с проживанием можно с представителем "Хабаровских авиалиний" по телефону +7 (924) 213-21-75. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250725/an-24-2031359828.html

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Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта" Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта". 2025-07-25T14:42 true PT0M40S

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тында, россия, хабаровский край, дмитрий демешин, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия