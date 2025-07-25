https://ria.ru/20250725/samolet-2031328620.html

Самолет S7 возвращается в Новосибирск из-за неисправности

Самолет S7 возвращается в Новосибирск из-за неисправности - РИА Новости, 25.07.2025

Самолет S7 возвращается в Новосибирск из-за неисправности

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), вылетевший в пятницу в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт вылета для проверки систем... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:37:00+03:00

2025-07-25T09:37:00+03:00

2025-07-25T09:49:00+03:00

s7 airlines

новосибирск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), вылетевший в пятницу в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Ранее в новосибирском аэропорту сообщили, что самолет возвращается в аэропорт вылета по технической причине и в настоящее время вырабатывает топливо."По предварительным данным, сегодня около 13.00 (09.00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Сочи экипажем воздушного судна (Boeing-737) авиакомпании "Сибирь" принято решение о возврате в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, обеспечивающих комфортное давление в салоне самолета", - говорится в сообщении прокуратуры.Транспортная прокуратура выясняет причину возврата в аэропорт вылета самолета авиакомпании "Сибирь. Также организованы надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.Самолет вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" в 11.35 по местному времени (07.35 мск). По данным авиаузла, он прибудет обратно в аэропорт около 14.30 местного времени (10.30 мск).По данным сервиса Flightradar, самолет сделал уже несколько кругов между населенными пунктами Каргат и Чулым Новосибирской области.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031086547.html

https://ria.ru/20250721/bangladesh-2030409177.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

s7 airlines, новосибирск, происшествия