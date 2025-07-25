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Самолет S7 возвращается в Новосибирск из-за неисправности - РИА Новости, 25.07.2025
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09:37 25.07.2025 (обновлено: 09:49 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/samolet-2031328620.html
Самолет S7 возвращается в Новосибирск из-за неисправности
Самолет S7 возвращается в Новосибирск из-за неисправности - РИА Новости, 25.07.2025
Самолет S7 возвращается в Новосибирск из-за неисправности
Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), вылетевший в пятницу в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт вылета для проверки систем... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:37:00+03:00
2025-07-25T09:49:00+03:00
s7 airlines
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), вылетевший в пятницу в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Ранее в новосибирском аэропорту сообщили, что самолет возвращается в аэропорт вылета по технической причине и в настоящее время вырабатывает топливо."По предварительным данным, сегодня около 13.00 (09.00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Сочи экипажем воздушного судна (Boeing-737) авиакомпании "Сибирь" принято решение о возврате в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, обеспечивающих комфортное давление в салоне самолета", - говорится в сообщении прокуратуры.Транспортная прокуратура выясняет причину возврата в аэропорт вылета самолета авиакомпании "Сибирь. Также организованы надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.Самолет вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" в 11.35 по местному времени (07.35 мск). По данным авиаузла, он прибудет обратно в аэропорт около 14.30 местного времени (10.30 мск).По данным сервиса Flightradar, самолет сделал уже несколько кругов между населенными пунктами Каргат и Чулым Новосибирской области.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031086547.html
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РИА Новости
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4.7
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s7 airlines, новосибирск, происшествия
S7 Airlines, Новосибирск, Происшествия
Самолет S7 возвращается в Новосибирск из-за неисправности

Самолет S7 возвращается в Новосибирск для проверки систем герметизации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), вылетевший в пятницу в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в новосибирском аэропорту сообщили, что самолет возвращается в аэропорт вылета по технической причине и в настоящее время вырабатывает топливо.
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"По предварительным данным, сегодня около 13.00 (09.00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту НовосибирскСочи экипажем воздушного судна (Boeing-737) авиакомпании "Сибирь" принято решение о возврате в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, обеспечивающих комфортное давление в салоне самолета", - говорится в сообщении прокуратуры.
Транспортная прокуратура выясняет причину возврата в аэропорт вылета самолета авиакомпании "Сибирь. Также организованы надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.
Самолет вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" в 11.35 по местному времени (07.35 мск). По данным авиаузла, он прибудет обратно в аэропорт около 14.30 местного времени (10.30 мск).
По данным сервиса Flightradar, самолет сделал уже несколько кругов между населенными пунктами Каргат и Чулым Новосибирской области.
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