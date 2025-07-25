https://ria.ru/20250725/samolet-2031319008.html
Самолет S7, вылетевший в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт
Самолет S7, вылетевший в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт - РИА Новости, 25.07.2025
Самолет S7, вылетевший в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт
Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), вылетевший в пятницу в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт вылета по технической причине,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:54:00+03:00
2025-07-25T08:54:00+03:00
2025-07-25T08:54:00+03:00
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boeing 737
каргат
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НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), вылетевший в пятницу в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт вылета по технической причине, сообщила РИА Новости представитель новосибирского аэропорта. "Самолет возвращается обратно в аэропорт вылета по техпричине. Вырабатывает топливо сейчас. Все подробности - в авиакомпанию", - сказала собеседница агентства. По данным сервиса Flightradar, самолет сделал уже несколько кругов между населенными пунктами Каргат и Чулым Новосибирской области.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031164615.html
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сочи, новосибирск, s7 airlines, boeing 737, каргат
Сочи, Новосибирск, S7 Airlines, Boeing 737, Каргат
Самолет S7, вылетевший в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт
Самолет S7 Airlines, вылетевший в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт