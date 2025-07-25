https://ria.ru/20250725/rubio-2031297681.html

Рубио раскритиковал решение Франции о признании Палестины

Рубио раскритиковал решение Франции о признании Палестины - РИА Новости, 25.07.2025

Рубио раскритиковал решение Франции о признании Палестины

США отвергают "безрассудное" решение Франции признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:32:00+03:00

2025-07-25T04:32:00+03:00

2025-07-25T04:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США отвергают "безрассудное" решение Франции признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре."Соединенные Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощечина жертвам 7 октября", - написал Рубио.Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250725/palestina-2031296624.html

https://ria.ru/20250725/izrail-2031294909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, палестина, сша, оон, марко рубио, эммануэль макрон, хамас