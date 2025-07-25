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Рубио раскритиковал решение Франции о признании Палестины - РИА Новости, 25.07.2025
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04:32 25.07.2025 (обновлено: 04:41 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/rubio-2031297681.html
Рубио раскритиковал решение Франции о признании Палестины
Рубио раскритиковал решение Франции о признании Палестины - РИА Новости, 25.07.2025
Рубио раскритиковал решение Франции о признании Палестины
США отвергают "безрассудное" решение Франции признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:32:00+03:00
2025-07-25T04:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США отвергают "безрассудное" решение Франции признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре."Соединенные Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощечина жертвам 7 октября", - написал Рубио.Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20250725/palestina-2031296624.html
https://ria.ru/20250725/izrail-2031294909.html
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в мире, франция, палестина, сша, оон, марко рубио, эммануэль макрон, хамас
В мире, Франция, Палестина, США, ООН, Марко Рубио, Эммануэль Макрон, ХАМАС
Рубио раскритиковал решение Франции о признании Палестины

Рубио: США отвергают решение Франции признать Палестину

© Getty Images / Kevin DietschГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США отвергают "безрассудное" решение Франции признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Все больше стран готовы признать Палестину, заявил посол
04:18
"Соединенные Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощечина жертвам 7 октября", - написал Рубио.
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Израиль делает мирный договор с Газой невозможным, заявил посол Палестины
03:50
 
В миреФранцияПалестинаСШАООНМарко РубиоЭммануэль МакронХАМАС
 
 
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