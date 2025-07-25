Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 25.07.2025 (обновлено: 23:54 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/rossiya-2031547006.html
Пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку
Пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку - РИА Новости, 25.07.2025
Пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку
Пострадавшим в результате взрыва газа в многоэтажке Саратова будет оказана материальная поддержка из резервного фонда, сообщил губернатор Саратовской области... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:30:00+03:00
2025-07-25T23:54:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458508_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_1e9d4108c1f2d96d14d09093a373b023.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пострадавшим в результате взрыва газа в многоэтажке Саратова будет оказана материальная поддержка из резервного фонда, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Четыре человека погибли, ведется разбор завалов. "После завершения поисково-спасательных работ и обследования здания специалисты оценят нанесенный ущерб. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная поддержка из резервного фонда", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале. По его словам, если эксперты подтвердят отсутствие угрозы дальнейшего разрушения дома и возможность его восстановления для дальнейшей безопасной эксплуатации, будут выделены все необходимые средства для проведения строительных работ.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031539547.html
саратов
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458508_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_583a5d2e8773d178ff480b66ccf5ed99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку

Бусаргин: пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пострадавшим в результате взрыва газа в многоэтажке Саратова будет оказана материальная поддержка из резервного фонда, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Четыре человека погибли, ведется разбор завалов.
"После завершения поисково-спасательных работ и обследования здания специалисты оценят нанесенный ущерб. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная поддержка из резервного фонда", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
По его словам, если эксперты подтвердят отсутствие угрозы дальнейшего разрушения дома и возможность его восстановления для дальнейшей безопасной эксплуатации, будут выделены все необходимые средства для проведения строительных работ.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших
Вчера, 22:25
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала