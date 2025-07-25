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Пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку
Пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку - РИА Новости, 25.07.2025
Пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку
Пострадавшим в результате взрыва газа в многоэтажке Саратова будет оказана материальная поддержка из резервного фонда, сообщил губернатор Саратовской области... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:30:00+03:00
2025-07-25T14:30:00+03:00
2025-07-25T23:54:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пострадавшим в результате взрыва газа в многоэтажке Саратова будет оказана материальная поддержка из резервного фонда, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Четыре человека погибли, ведется разбор завалов. "После завершения поисково-спасательных работ и обследования здания специалисты оценят нанесенный ущерб. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная поддержка из резервного фонда", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале. По его словам, если эксперты подтвердят отсутствие угрозы дальнейшего разрушения дома и возможность его восстановления для дальнейшей безопасной эксплуатации, будут выделены все необходимые средства для проведения строительных работ.
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происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку
Бусаргин: пострадавшим при взрыве газа в Саратове окажут материальную поддержку