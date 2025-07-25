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ПВР для пострадавших при ЧП в Саратове организовали в школе - РИА Новости, 25.07.2025
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14:40 25.07.2025 (обновлено: 23:54 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/rossiya-2031546848.html
ПВР для пострадавших при ЧП в Саратове организовали в школе
ПВР для пострадавших при ЧП в Саратове организовали в школе - РИА Новости, 25.07.2025
ПВР для пострадавших при ЧП в Саратове организовали в школе
Пункт временного размещения для жильцов дома в Саратове, где взорвался газ, организован в школе, далее жителей разместят в гостинице "Сокол", сообщил губернатор РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:40:00+03:00
2025-07-25T23:54:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Пункт временного размещения для жильцов дома в Саратове, где взорвался газ, организован в школе, далее жителей разместят в гостинице "Сокол", сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов. "Пункт временного размещения для жильцов дома на Блинова организован на базе школы №103, расположенной поблизости. Сейчас здесь организовано все необходимое. Далее жителям будет предоставлено полное размещение в гостинице "Сокол", - написал Бусаргин.
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происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПВР для пострадавших при ЧП в Саратове организовали в школе

Губернатор Бусаргин: ПВР для пострадавших при ЧП в Саратове организовали в школе

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Пункт временного размещения для жильцов дома в Саратове, где взорвался газ, организован в школе, далее жителей разместят в гостинице "Сокол", сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов.
"Пункт временного размещения для жильцов дома на Блинова организован на базе школы №103, расположенной поблизости. Сейчас здесь организовано все необходимое. Далее жителям будет предоставлено полное размещение в гостинице "Сокол", - написал Бусаргин.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших
Вчера, 22:25
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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