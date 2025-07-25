https://ria.ru/20250725/rossiya-2031522746.html

Матвиенко рассказала о стандартах поддержки студенческих семей

Матвиенко рассказала о стандартах поддержки студенческих семей - РИА Новости, 25.07.2025

Матвиенко рассказала о стандартах поддержки студенческих семей

Сенаторы совместно с Минобрнауки отработали неснижаемые стандарты поддержки студенческих семей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:29:00+03:00

2025-07-25T19:29:00+03:00

2025-07-25T19:29:00+03:00

общество

россия

валентина матвиенко

владимир путин

игорь артамонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы совместно с Минобрнауки отработали неснижаемые стандарты поддержки студенческих семей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам весенней сессии палаты парламента. "Мы вместе с министерством науки и высшего образования, надо отдать должное, министр Фальков Валерий Николаевич лично стал этой темой заниматься вместе с министерством, ректорским сообществом, отработали такие неснижаемые стандарты поддержки студенческих семей, ниже которых не может быть, выше - будет только приветствоваться", - сказала политик. По словам Матвиенко, речь идет про отдельное пособие вузов для мам, отдельные комнаты в общежитиях для семей, комнаты матери и ребенка, чтобы мать могла пойти на лекцию. "Мы вместе подготовили и провели недавно совсем первый Всероссийский фестиваль студенческих семей, участие в котором приняли студенческие семьи из всех регионов", - отметила спикер Совфеда. Матвиенко уточнила, что фестиваль проходил на площадке МГТУ имени Николая Баумана, и вуз уже представил проекты, как должны выглядеть комнаты для студенческой семьи и детская в общежитии. По данным парламентария, по итогам 2024 года количество студенческих семей выросло на 17%. Совет Федерации также продолжает патронировать, вести программу по модернизации инфраструктуры детского отдыха, добавила Матвиенко. "Шестьдесят семь регионов уже включились. Построено 254 новых корпуса. Проведен капитальный ремонт 98 объектов. Это столовые, медицинские пункты, что тоже очень важно: инфраструктура обветшала. И за это время мы создали 150 уже тысяч мест для отдыха детей. Будем продолжать", - подчеркнула политик. Кроме того, детские лагери, которые были незаконно приватизированы, возвращаются в государственную собственность, при этом некоторые лагери бизнес передает самостоятельно в регионах, указала Матвиенко. Помимо этого, спикер Совфеда обратила внимание на состояние инфраструктуры отдыха для детей. "Новолипецкий комбинат, очень богатый комбинат, передал по просьбе губернатора очень известный в свое время лагерь отдыха детей "Прометей" ну в совершенно разрушенном виде.. Сейчас губернатор (Игорь Артамонов) - молодец, мы поддерживаем, помогаем восстанавливать этот лагерь. Конечно, такие подходы вызывают вопросы, недопонимание, как так можно относиться", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20250628/studotryad-2026021468.html

https://ria.ru/20250725/rossiya-2031510235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, игорь артамонов, совет федерации рф