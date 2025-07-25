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Матвиенко рассказала об интеграции новых регионов в правовое поле - РИА Новости, 25.07.2025
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18:54 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/rossiya-2031511345.html
Матвиенко рассказала об интеграции новых регионов в правовое поле
Матвиенко рассказала об интеграции новых регионов в правовое поле - РИА Новости, 25.07.2025
Матвиенко рассказала об интеграции новых регионов в правовое поле
Законодательное оформление процессов интеграции новых регионов в правовое поле России почти завершено, сенаторами одобрено 99 законов, сообщила спикер Совфеда... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:54:00+03:00
2025-07-25T18:54:00+03:00
россия
донецкая народная республика
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валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законодательное оформление процессов интеграции новых регионов в правовое поле России почти завершено, сенаторами одобрено 99 законов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам весенней сессии палаты парламента. "Законодательное сопровождение процессов интеграции территорий Донбасса и Новороссии (в правовое поле РФ - ред.) практически завершено. Одобрено всего 99 законов, и могу отметить, что многие вопросы региональные команды этих субъектов федерации уже сами решают успешно в правовом российском поле", - сказала политик. По словам Матвиенко, Совфед находится в постоянном контакте с руководителями воссоединенных территорий в рамках Совета по интеграции новых регионов. "В рамках созданного сенаторского Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов с участием представителей региона, если в этом есть необходимость, находим решение и оказываем оперативно-практическую помощь", - отметила спикер Совфеда. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко рассказала об интеграции новых регионов в правовое поле

Матвиенко: законодательная интеграция новых регионов почти завершилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законодательное оформление процессов интеграции новых регионов в правовое поле России почти завершено, сенаторами одобрено 99 законов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам весенней сессии палаты парламента.
"Законодательное сопровождение процессов интеграции территорий Донбасса и Новороссии (в правовое поле РФ - ред.) практически завершено. Одобрено всего 99 законов, и могу отметить, что многие вопросы региональные команды этих субъектов федерации уже сами решают успешно в правовом российском поле", - сказала политик.
По словам Матвиенко, Совфед находится в постоянном контакте с руководителями воссоединенных территорий в рамках Совета по интеграции новых регионов.
"В рамках созданного сенаторского Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов с участием представителей региона, если в этом есть необходимость, находим решение и оказываем оперативно-практическую помощь", - отметила спикер Совфеда.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Встреча Путина с Матвиенко по итогам парламентского года - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФПолитика
 
 
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