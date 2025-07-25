https://ria.ru/20250725/rossiya-2031511345.html

Матвиенко рассказала об интеграции новых регионов в правовое поле

Матвиенко рассказала об интеграции новых регионов в правовое поле - РИА Новости, 25.07.2025

Матвиенко рассказала об интеграции новых регионов в правовое поле

Законодательное оформление процессов интеграции новых регионов в правовое поле России почти завершено, сенаторами одобрено 99 законов, сообщила спикер Совфеда... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:54:00+03:00

2025-07-25T18:54:00+03:00

2025-07-25T18:54:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031481479_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_a8833dd698bfd3e70005da45f2c9a58f.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законодательное оформление процессов интеграции новых регионов в правовое поле России почти завершено, сенаторами одобрено 99 законов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам весенней сессии палаты парламента. "Законодательное сопровождение процессов интеграции территорий Донбасса и Новороссии (в правовое поле РФ - ред.) практически завершено. Одобрено всего 99 законов, и могу отметить, что многие вопросы региональные команды этих субъектов федерации уже сами решают успешно в правовом российском поле", - сказала политик. По словам Матвиенко, Совфед находится в постоянном контакте с руководителями воссоединенных территорий в рамках Совета по интеграции новых регионов. "В рамках созданного сенаторского Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов с участием представителей региона, если в этом есть необходимость, находим решение и оказываем оперативно-практическую помощь", - отметила спикер Совфеда. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

https://ria.ru/20250725/putin-2031478977.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, политика