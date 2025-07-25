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Один из фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" сбежал из России - РИА Новости, 25.07.2025
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18:14 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/rossija-2031496954.html
Один из фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" сбежал из России
Один из фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" сбежал из России - РИА Новости, 25.07.2025
Один из фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" сбежал из России
Один из фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" в Москве сразу после взрыва уехал из РФ, он заочно привлекается к ответственности, сообщил руководитель... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:14:00+03:00
2025-07-25T18:14:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
жк "алые паруса"
московский комсомолец
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один из фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" в Москве сразу после взрыва уехал из РФ, он заочно привлекается к ответственности, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов. "Установлено, что один из сообщников привез бомбу — классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем: отдельно заложенный пластид, который, вероятно, подорвали дистанционно; от него уже сработала основная мина. Не менее двух других осуществляли наблюдение. Один фигурант сразу после взрыва уехал из России и сейчас заочно привлечен", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу". Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
https://ria.ru/20250312/parusa-2004437557.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса", московский комсомолец
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), ЖК "Алые паруса", Московский комсомолец
Один из фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" сбежал из России

Фигурант дела о теракте в ЖК "Алые паруса" сразу после взрыва уехал из России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один из фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" в Москве сразу после взрыва уехал из РФ, он заочно привлекается к ответственности, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.
"Установлено, что один из сообщников привез бомбу — классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем: отдельно заложенный пластид, который, вероятно, подорвали дистанционно; от него уже сработала основная мина. Не менее двух других осуществляли наблюдение. Один фигурант сразу после взрыва уехал из России и сейчас заочно привлечен", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу".
Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)ЖК "Алые паруса"Московский комсомолец
 
 
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