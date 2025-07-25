https://ria.ru/20250725/rossija-2031295284.html

Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, заявил Патрушев

Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2025

Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, заявил Патрушев

Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, в том числе от действий НАТО на Балтике и в Черном море, заявил в интервью РИА Новости помощник... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:53:00+03:00

2025-07-25T03:53:00+03:00

2025-07-25T03:53:00+03:00

безопасность

россия

черное море

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николай патрушев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, в том числе от действий НАТО на Балтике и в Черном море, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Угрозы, исходящие со стороны вероятных противников России, учитываются в планах военного строительства РФ, в том числе развития Военно-морского флота, отметил Патрушев. "Высокую боеготовность флота и профессионализм моряков вижу лично, когда посещаю военно-морские базы, корабли, общаюсь с офицерами, мичманами, матросами. Россия готова решительно и эффективно парировать военные угрозы на море, в том числе в контексте планов НАТО по дестабилизации обстановки в Балтийском и Черном морях", - сказал помощник президента. ВМФ защищает национальные интересы России не только вблизи ее берегов, добавил Патрушев. "Отдельное внимание уделяется развертыванию флота в различных зонах Мирового океана. Обеспечено военно-морское присутствие в восточной части Средиземного моря, центральной части Тихого океана, а также в районе южных островов Курильской гряды. Расширяется практика совместных патрулирований и учений с корабельными группами ВМС иностранных государств в оперативно важных районах. Для выполнения задач по защите российского морского судоходства и противодействия пиратству проведены походы в районы Южно-Китайского, Филиппинского и Красного морей, Сингапурский и Малаккский проливы, Аденский залив, Карибский бассейн", - сказал Патрушев. Полный текст интервью читайте 26 июля на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250128/patrushev-1995961126.html

https://ria.ru/20250725/patrushev-2031292279.html

россия

черное море

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, черное море, средиземное море, николай патрушев, нато