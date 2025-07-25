https://ria.ru/20250725/risk-2031343380.html

Эксперт рассказал о риске обострения конфликта между Таиландом и Камбоджей

Эксперт рассказал о риске обострения конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025

Эксперт рассказал о риске обострения конфликта между Таиландом и Камбоджей

Последние события указывают на ухудшение ситуации на границе Таиланда и Камбоджи, конфликт может продолжить обостряться, считает военный эксперт из КНР Чжан... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:40:00+03:00

2025-07-25T10:40:00+03:00

2025-07-25T10:41:00+03:00

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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Последние события указывают на ухудшение ситуации на границе Таиланда и Камбоджи, конфликт может продолжить обостряться, считает военный эксперт из КНР Чжан Цзюньшэ, слова которого приводит китайская государственная газета Global Times. "Последние события, связанные с развертыванием Таиландом истребителей F-16 и Камбоджей – ракетной артиллерии, указывают на ухудшение ситуации на таиландско-камбоджийской границе, которая может продолжить обостряться", - приводит газета слова эксперта. Чжан Цзюньшэ отметил, с военной точки зрения, Таиланд имеет преимущество благодаря своему более современному вооружению. "И Таиланд, и Камбоджа – дружественные соседи Китая, и эта эскалация не приносит пользы ни сторонам, ни всему региону. Лучшим выходом является мирное решение путем переговоров", - добавил эксперт. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250725/stolknovenie-2031315507.html

https://ria.ru/20250725/tanki-2031300527.html

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в мире, таиланд, камбоджа, китай, f-16