Эксперт рассказал о риске обострения конфликта между Таиландом и Камбоджей
Чжан Цзюньшэ: ситуация на границе Таиланда и Камбоджи может ухудшиться
© AP Photo / Wason WanichakornСолдаты в Тайланде
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Солдаты в Тайланде. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Последние события указывают на ухудшение ситуации на границе Таиланда и Камбоджи, конфликт может продолжить обостряться, считает военный эксперт из КНР Чжан Цзюньшэ, слова которого приводит китайская государственная газета Global Times.
Чжан Цзюньшэ отметил, с военной точки зрения, Таиланд имеет преимущество благодаря своему более современному вооружению.
"И Таиланд, и Камбоджа – дружественные соседи Китая, и эта эскалация не приносит пользы ни сторонам, ни всему региону. Лучшим выходом является мирное решение путем переговоров", - добавил эксперт.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.