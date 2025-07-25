https://ria.ru/20250725/rezhim-2031447387.html
В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня
В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня
Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:51:00+03:00
2025-07-25T15:51:00+03:00
2025-07-25T16:35:00+03:00
саратовская область
происшествия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
россия
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031441500_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_9ecea8221ea03fbaee16c44242e4ae67.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально речь шла о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Семь человек находятся на амбулаторном лечении. Ведется разбор завалов."В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031412160.html
саратовская область
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031441500_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_1a079fcd3bd458e797eeae3c71a5a7d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, происшествия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, россия, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратовская область, Происшествия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратов, Россия, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня
В Саратовской области приняли решение о введении режима ЧС регионального уровня