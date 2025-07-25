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В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня

В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня

Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:51:00+03:00

2025-07-25T15:51:00+03:00

2025-07-25T16:35:00+03:00

саратовская область

происшествия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

россия

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально речь шла о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Семь человек находятся на амбулаторном лечении. Ведется разбор завалов."В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031412160.html

саратовская область

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратовская область, происшествия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, россия, взрыв газа в многоэтажке в саратове