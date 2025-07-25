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В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня - РИА Новости, 25.07.2025
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15:51 25.07.2025 (обновлено: 16:35 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/rezhim-2031447387.html
В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня
В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня
Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:51:00+03:00
2025-07-25T16:35:00+03:00
саратовская область
происшествия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
россия
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально речь шла о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Семь человек находятся на амбулаторном лечении. Ведется разбор завалов.&quot;В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим&quot;, - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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саратовская область
саратов
россия
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саратовская область, происшествия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, россия, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратовская область, Происшествия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратов, Россия, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратовской области решили объявить режим ЧС регионального уровня

В Саратовской области приняли решение о введении режима ЧС регионального уровня

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня вводится в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке и ее частичного обрушения в Саратове, заявил губернатор Роман Бусаргин.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально речь шла о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Семь человек находятся на амбулаторном лечении. Ведется разбор завалов.
«

"В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Под завалами дома в Саратове нашли тело четвертого погибшего
14:09
 
Саратовская областьПроисшествияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовРоссияВзрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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