https://ria.ru/20250725/reys-2031353560.html

В аэропорту Сочи задерживается прилет четырех рейсов из Челябинска

В аэропорту Сочи задерживается прилет четырех рейсов из Челябинска - РИА Новости, 25.07.2025

В аэропорту Сочи задерживается прилет четырех рейсов из Челябинска

Прилет четырех авиарейсов из Сочи в Челябинск задерживается в настоящее время, также задержан вылет рейсов в Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:17:00+03:00

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2025-07-25T11:17:00+03:00

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челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл -РИА Новости. Прилет четырех авиарейсов из Сочи в Челябинск задерживается в настоящее время, также задержан вылет рейсов в Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани Челябинска. Ранним утром вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Авиаперевозчики продолжают стабилизировать расписание рейсов с учётом вынужденных изменений, это займет 1-2 дня, уточняли в сочинской авиагавани. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Челябинска, прилет четырех авиарейсов из Сочи ожидался в 01.00 (23.00 мск 24 июля), 13.20 (11.20 мск), 15.40 (13.40 мск) и 17.25 (15.25 мск). Планируемое время прилета – 14.50 (12.50 мск), 16.25 (14.25 мск), 17.05 (15.05 мск) и 18.00 (16.00 мск) соответственно. Также, по данным онлайн-табло, задерживается вылет из Челябинска двух рейсов в Сочи: с 02.00 (00.00 мск) – новое время 15.50 (13.50 мск), и на 16.20 (14.20 мск) – новое время 17.40 (15.40 мск). Уральская транспортная прокуратура отмечает, что в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Челябинска транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о защите прав потребителей. "Челябинской транспортной прокуратурой осуществляется мониторинг ситуации в целях обеспечения прав пассажиров, в том числе оказание им соответствующих услуг", - указывается в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031047369.html

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сочи, челябинск, россия, происшествия