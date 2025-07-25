https://ria.ru/20250725/religiya-2031412417.html

В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола

В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола - РИА Новости, 25.07.2025

В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола

В Москве и по всей России в День крещения Руси соборы и монастыри будут бить в колокола, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:11:00+03:00

2025-07-25T14:11:00+03:00

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религия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве и по всей России в День крещения Руси соборы и монастыри будут бить в колокола, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. "В Москве все колокольни, все соборы, храмы, монастыри, будут центрами колокольного звона. И этот колокольный звон будет таким всеобщим, как и в прошлые годы. Начало этой традиции было положено в 2012 году", – сказал он на пресс-конференции ко Дню крещения Руси в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Звон в праздник стал уже общероссийской акцией, добавил Кипшидзе. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

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москва, россия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, общество