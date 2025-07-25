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В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола - РИА Новости, 25.07.2025
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Религия
 
14:11 25.07.2025 (обновлено: 14:12 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/religiya-2031412417.html
В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола
В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола - РИА Новости, 25.07.2025
В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола
В Москве и по всей России в День крещения Руси соборы и монастыри будут бить в колокола, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:11:00+03:00
2025-07-25T14:12:00+03:00
религия
москва
россия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве и по всей России в День крещения Руси соборы и монастыри будут бить в колокола, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. "В Москве все колокольни, все соборы, храмы, монастыри, будут центрами колокольного звона. И этот колокольный звон будет таким всеобщим, как и в прошлые годы. Начало этой традиции было положено в 2012 году", – сказал он на пресс-конференции ко Дню крещения Руси в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Звон в праздник стал уже общероссийской акцией, добавил Кипшидзе. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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москва, россия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, общество
Религия, Москва, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Общество
В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола

Кипшидзе: в День крещения Руси соборы и монастыри России будут бить в колокола

© РИА Новости / Андрей ВолковХрам
Храм - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Андрей Волков
Храм. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве и по всей России в День крещения Руси соборы и монастыри будут бить в колокола, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Москве все колокольни, все соборы, храмы, монастыри, будут центрами колокольного звона. И этот колокольный звон будет таким всеобщим, как и в прошлые годы. Начало этой традиции было положено в 2012 году", – сказал он на пресс-конференции ко Дню крещения Руси в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Звон в праздник стал уже общероссийской акцией, добавил Кипшидзе.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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