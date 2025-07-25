https://ria.ru/20250725/reestr-2031472307.html
Журналиста Колезева* внесли в реестр террористов и экстремистов
Журналиста Колезева* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.07.2025
Журналиста Колезева* внесли в реестр террористов и экстремистов
Журналиста Дмитрия Колезева* (признан в РФ иноагентом) внесли в реестр террористов и экстремистов в РФ, свидетельствует информация на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:21:00+03:00
2025-07-25T17:21:00+03:00
2025-07-25T17:28:00+03:00
россия
каменск-уральский
дмитрий колезев
красногорский район
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Журналиста Дмитрия Колезева* (признан в РФ иноагентом) внесли в реестр террористов и экстремистов в РФ, свидетельствует информация на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... Колезев* Дмитрий Евгеньевич, 14.12.1984 г.р., г. Каменск-Уральский Красногорского района Свердловской области", - говорится в перечне.Басманный суд столицы в начале августа заочно приговорил Колезева* к 7,5 годам колонии. Журналисту вменили публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы. В ноябре Мосгорсуд утвердил приговор.Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic**, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов** внесено в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20250723/sud-2030747714.html
https://ria.ru/20250718/reestr-2030017451.html
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россия, каменск-уральский, дмитрий колезев, красногорский район, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московский городской суд, происшествия
Россия, Каменск-Уральский, Дмитрий Колезев, Красногорский район, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московский городской суд, Происшествия
Журналиста Колезева* внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг: журналиста Колезев внесен в реестр террористов и экстремистов