https://ria.ru/20250725/ramenki-2031486236.html
Строительство сети газопроводов началось в московских Раменках
Строительство сети газопроводов началось в московских Раменках - РИА Новости, 25.07.2025
Строительство сети газопроводов началось в московских Раменках
Строительство сети газопроводов высокого давления началось в столичных Раменках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:47:00+03:00
2025-07-25T17:47:00+03:00
2025-07-25T17:47:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101989/12/1019891285_0:224:4140:2553_1920x0_80_0_0_11f565436f3a3b08dc0b317fd00e5328.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Строительство сети газопроводов высокого давления началось в столичных Раменках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Столичные газовики приступили к строительству новой сети газопроводов высокого давления в районе Раменки в Западном административном округе Москвы. Этот важный инфраструктурный проект направлен на развитие газотранспортной системы столицы, повышение ее надежности и обеспечение стабильного газоснабжения с учетом потребностей города", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый участок газопровода протяженностью более 3,5 километра выполнят из стальных труб диаметром 1020 миллиметров, он рассчитан на высокое давление. Также для эффективного и безопасного управления газопроводом установят три запорных устройства с электроприводами, что позволит при необходимости диспетчерам АО "Мосгаз" дистанционно перекрывать поток газа всего за полторы минуты из центральной диспетчерской, что повысит скорость реагирования и общий уровень автоматизации объекта. Подчеркивается, что строительство газопровода ведут как открытым, так и закрытым способом. В условиях плотной городской застройки и сложной инженерной инфраструктуры применяют современную технологию закрытой прокладки — микротоннелирование с использованием проходческого оборудования. Уточняется, что этот метод позволяет точно и с минимальным вмешательством в окружающую среду прокладывать трубы под дорогами и коммуникациями. Технология снижает шум, вибрации и сокращает объем восстановительных работ. Такой подход обеспечивает высокую производительность и экологичность. Все оборудование, включая запорную арматуру и электроприводы, сделано отечественными производителями. "Завершить строительство новой сети газопроводов планируют в 2026 году. Она обеспечит дополнительный уровень надежности газоснабжения, создаст резерв для подключения новых объектов и станет важной основой для дальнейшего комплексного развития инфраструктуры Москвы. Срок службы новых газопроводов составит более 40 лет", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250725/biryukov-2031484400.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101989/12/1019891285_220:0:3921:2776_1920x0_80_0_0_5ffa1cb598d7d03053be11838999158e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
Строительство сети газопроводов началось в московских Раменках
Строительство сети газопроводов высокого давления началось в столичных Раменках
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Строительство сети газопроводов высокого давления началось в столичных Раменках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Столичные газовики приступили к строительству новой сети газопроводов высокого давления в районе Раменки в Западном административном округе Москвы. Этот важный инфраструктурный проект направлен на развитие газотранспортной системы столицы, повышение ее надежности и обеспечение стабильного газоснабжения с учетом потребностей города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый участок газопровода протяженностью более 3,5 километра выполнят из стальных труб диаметром 1020 миллиметров, он рассчитан на высокое давление. Также для эффективного и безопасного управления газопроводом установят три запорных устройства с электроприводами, что позволит при необходимости диспетчерам АО "Мосгаз" дистанционно перекрывать поток газа всего за полторы минуты из центральной диспетчерской, что повысит скорость реагирования и общий уровень автоматизации объекта.
Подчеркивается, что строительство газопровода ведут как открытым, так и закрытым способом. В условиях плотной городской застройки и сложной инженерной инфраструктуры применяют современную технологию закрытой прокладки — микротоннелирование с использованием проходческого оборудования. Уточняется, что этот метод позволяет точно и с минимальным вмешательством в окружающую среду прокладывать трубы под дорогами и коммуникациями. Технология снижает шум, вибрации и сокращает объем восстановительных работ. Такой подход обеспечивает высокую производительность и экологичность.
Все оборудование, включая запорную арматуру и электроприводы, сделано отечественными производителями.
"Завершить строительство новой сети газопроводов планируют в 2026 году. Она обеспечит дополнительный уровень надежности газоснабжения, создаст резерв для подключения новых объектов и станет важной основой для дальнейшего комплексного развития инфраструктуры Москвы. Срок службы новых газопроводов составит более 40 лет", - добавляется в сообщении.