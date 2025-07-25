https://ria.ru/20250725/ramenki-2031486236.html

Строительство сети газопроводов началось в московских Раменках

Строительство сети газопроводов началось в московских Раменках - РИА Новости, 25.07.2025

Строительство сети газопроводов началось в московских Раменках

Строительство сети газопроводов высокого давления началось в столичных Раменках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:47:00+03:00

2025-07-25T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Строительство сети газопроводов высокого давления началось в столичных Раменках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Столичные газовики приступили к строительству новой сети газопроводов высокого давления в районе Раменки в Западном административном округе Москвы. Этот важный инфраструктурный проект направлен на развитие газотранспортной системы столицы, повышение ее надежности и обеспечение стабильного газоснабжения с учетом потребностей города", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый участок газопровода протяженностью более 3,5 километра выполнят из стальных труб диаметром 1020 миллиметров, он рассчитан на высокое давление. Также для эффективного и безопасного управления газопроводом установят три запорных устройства с электроприводами, что позволит при необходимости диспетчерам АО "Мосгаз" дистанционно перекрывать поток газа всего за полторы минуты из центральной диспетчерской, что повысит скорость реагирования и общий уровень автоматизации объекта. Подчеркивается, что строительство газопровода ведут как открытым, так и закрытым способом. В условиях плотной городской застройки и сложной инженерной инфраструктуры применяют современную технологию закрытой прокладки — микротоннелирование с использованием проходческого оборудования. Уточняется, что этот метод позволяет точно и с минимальным вмешательством в окружающую среду прокладывать трубы под дорогами и коммуникациями. Технология снижает шум, вибрации и сокращает объем восстановительных работ. Такой подход обеспечивает высокую производительность и экологичность. Все оборудование, включая запорную арматуру и электроприводы, сделано отечественными производителями. "Завершить строительство новой сети газопроводов планируют в 2026 году. Она обеспечит дополнительный уровень надежности газоснабжения, создаст резерв для подключения новых объектов и станет важной основой для дальнейшего комплексного развития инфраструктуры Москвы. Срок службы новых газопроводов составит более 40 лет", - добавляется в сообщении.

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