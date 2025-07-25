https://ria.ru/20250725/putin-2031478977.html

Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу

Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу - РИА Новости, 25.07.2025

Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенаторов за работу в весенней сессии Совета Федерации. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:33:00+03:00

2025-07-25T17:33:00+03:00

2025-07-25T17:41:00+03:00

политика

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенаторов за работу в весенней сессии Совета Федерации."Валентина Ивановна, рад вас видеть и поздравить с окончанием весенней сессии. Хочу вас поблагодарить, вас и всех членов верхней палаты, сенаторов, за проделанную работу. Она проходила под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества", - сказал Путин на встрече с Матвиенко.

https://ria.ru/20250725/sovfed-2031479281.html

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Наталья Макарова

политика, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия