https://ria.ru/20250725/putin-2031478977.html
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу - РИА Новости, 25.07.2025
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенаторов за работу в весенней сессии Совета Федерации. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:33:00+03:00
2025-07-25T17:33:00+03:00
2025-07-25T17:41:00+03:00
политика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенаторов за работу в весенней сессии Совета Федерации."Валентина Ивановна, рад вас видеть и поздравить с окончанием весенней сессии. Хочу вас поблагодарить, вас и всех членов верхней палаты, сенаторов, за проделанную работу. Она проходила под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества", - сказал Путин на встрече с Матвиенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Политика, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу в весенней сессии Совфеда