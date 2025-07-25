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Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу - РИА Новости, 25.07.2025
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17:33 25.07.2025 (обновлено: 17:41 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/putin-2031478977.html
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу - РИА Новости, 25.07.2025
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенаторов за работу в весенней сессии Совета Федерации. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:33:00+03:00
2025-07-25T17:41:00+03:00
политика
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенаторов за работу в весенней сессии Совета Федерации."Валентина Ивановна, рад вас видеть и поздравить с окончанием весенней сессии. Хочу вас поблагодарить, вас и всех членов верхней палаты, сенаторов, за проделанную работу. Она проходила под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества", - сказал Путин на встрече с Матвиенко.
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политика, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Политика, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу

Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу в весенней сессии Совфеда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенаторов за работу в весенней сессии Совета Федерации.
«
"Валентина Ивановна, рад вас видеть и поздравить с окончанием весенней сессии. Хочу вас поблагодарить, вас и всех членов верхней палаты, сенаторов, за проделанную работу. Она проходила под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества", - сказал Путин на встрече с Матвиенко.
Владимир Путин и Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Путин оценил работу Совфеда в период весенней сессии
17:34
 
ПолитикаВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссия
 
 
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