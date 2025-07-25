Психологи оказывают помощь родным погибших в Ан-24
Психологи работают в Тынде для оказания помощи родным погибших в Ан-24
© Кадр видео из соцсетейМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Психологи Амурской областной психиатрической больницы работают в Тынде и Тындинском округе для оказания помощи родственникам погибших в крушении Ан-24, сообщает региональный минздрав.
"Для оказания психологической помощи родственникам в Тындинском округе работают 4 психолога Амурской областной психиатрической больницы. Два психолога помогают родным в поликлинике города Тында, по одному специалисту – в приемном отделении Тындинской больницы и на развернутом пункте временного пребывания по адресу: Красная Пресня, 27 (стадион "Локоматив")", - говорится в сообщении.
Также работает круглосуточный телефон горячей линии Центра психотерапии и психологической помощи 8-914-538-95-53.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Самолет Ан-24
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