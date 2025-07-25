https://ria.ru/20250725/psikhologi-2031299192.html

Психологи оказывают помощь родным погибших в Ан-24

Психологи оказывают помощь родным погибших в Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Психологи оказывают помощь родным погибших в Ан-24

Психологи Амурской областной психиатрической больницы работают в Тынде и Тындинском округе для оказания помощи родственникам погибших в крушении Ан-24, сообщает РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:54:00+03:00

2025-07-25T04:54:00+03:00

2025-07-25T04:54:00+03:00

происшествия

тында

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Психологи Амурской областной психиатрической больницы работают в Тынде и Тындинском округе для оказания помощи родственникам погибших в крушении Ан-24, сообщает региональный минздрав. "Для оказания психологической помощи родственникам в Тындинском округе работают 4 психолога Амурской областной психиатрической больницы. Два психолога помогают родным в поликлинике города Тында, по одному специалисту – в приемном отделении Тындинской больницы и на развернутом пункте временного пребывания по адресу: Красная Пресня, 27 (стадион "Локоматив")", - говорится в сообщении. Также работает круглосуточный телефон горячей линии Центра психотерапии и психологической помощи 8-914-538-95-53. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

тында

благовещенск

амурская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье