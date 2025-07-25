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Прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
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02:17 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/prokurory-2031289522.html
Прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-24
Прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-24
Транспортные прокуроры в пятницу утром продолжают работу на месте крушения Ан-25 в Амурской области, на место выезжает руководство, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:17:00+03:00
2025-07-25T02:17:00+03:00
происшествия
амурская область
тында
благовещенск
василий орлов (губернатор)
дальневосточная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Транспортные прокуроры в пятницу утром продолжают работу на месте крушения Ан-25 в Амурской области, на место выезжает руководство, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В целях координации действий правоохранительных органов на месте происшествия продолжает работать Тындинская транспортная прокуратура. Также на место крушения выезжает заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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амурская область
тында
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происшествия, амурская область, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Тында, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Дальневосточная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-24

Транспортные прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости / Пресс-служба РосавиацииМесто крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Транспортные прокуроры в пятницу утром продолжают работу на месте крушения Ан-25 в Амурской области, на место выезжает руководство, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В целях координации действий правоохранительных органов на месте происшествия продолжает работать Тындинская транспортная прокуратура. Также на место крушения выезжает заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов", - говорится в сообщении.
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Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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ПроисшествияАмурская областьТындаБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Дальневосточная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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