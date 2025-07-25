https://ria.ru/20250725/prokurory-2031289522.html

Прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-24

Прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-24

Транспортные прокуроры в пятницу утром продолжают работу на месте крушения Ан-25 в Амурской области, на место выезжает руководство, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:17:00+03:00

2025-07-25T02:17:00+03:00

2025-07-25T02:17:00+03:00

происшествия

амурская область

тында

благовещенск

василий орлов (губернатор)

дальневосточная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Транспортные прокуроры в пятницу утром продолжают работу на месте крушения Ан-25 в Амурской области, на место выезжает руководство, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В целях координации действий правоохранительных органов на месте происшествия продолжает работать Тындинская транспортная прокуратура. Также на место крушения выезжает заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/rzhd-2031159655.html

амурская область

тында

благовещенск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье