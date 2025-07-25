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Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
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13:23 25.07.2025 (обновлено: 13:54 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/prokuratura-2031397159.html
Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ
Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ
Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошел взрыв... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:23:00+03:00
2025-07-25T13:54:00+03:00
происшествия
саратов
ленинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошел взрыв газа, заявил прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. "Прокуратурой Ленинского района будет дана оценка действиям управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих данный многоквартирный дом", - сказал Байкулов. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале прокуратуры Саратовской области. Ведомство организовало проверку.
https://ria.ru/20250725/linija-2031394001.html
саратов
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
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происшествия, саратов, ленинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Ленинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ

Прокуратура даст оценку действиям УК в доме, где взорвался газ в Саратове

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошел взрыв газа, заявил прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
"Прокуратурой Ленинского района будет дана оценка действиям управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих данный многоквартирный дом", - сказал Байкулов. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале прокуратуры Саратовской области.
Ведомство организовало проверку.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме
13:16
 
ПроисшествияСаратовЛенинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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