https://ria.ru/20250725/prokuratura-2031397159.html

Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ

Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025

Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ

Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошел взрыв... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:23:00+03:00

2025-07-25T13:23:00+03:00

2025-07-25T13:54:00+03:00

происшествия

саратов

ленинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031392695_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24eb4503bda287ba56210ad807e42217.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошел взрыв газа, заявил прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. "Прокуратурой Ленинского района будет дана оценка действиям управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих данный многоквартирный дом", - сказал Байкулов. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале прокуратуры Саратовской области. Ведомство организовало проверку.

https://ria.ru/20250725/linija-2031394001.html

саратов

ленинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T13:23 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, ленинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове