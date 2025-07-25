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Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ
Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ
Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошел взрыв... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:23:00+03:00
2025-07-25T13:23:00+03:00
2025-07-25T13:54:00+03:00
происшествия
саратов
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих многоэтажный жилой дом в Саратове, где произошел взрыв газа, заявил прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. "Прокуратурой Ленинского района будет дана оценка действиям управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих данный многоквартирный дом", - сказал Байкулов. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале прокуратуры Саратовской области. Ведомство организовало проверку.
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T13:23
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происшествия, саратов, ленинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Ленинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Прокуратура оценит работу УК дома в Саратове, где взорвался газ
Прокуратура даст оценку действиям УК в доме, где взорвался газ в Саратове