https://ria.ru/20250725/professionaly-2030862698.html
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства - РИА Новости, 25.07.2025
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства
Соревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" прошли во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", их провела РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:00:00+03:00
2025-07-25T10:00:00+03:00
2025-07-25T10:00:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
москва
ростех
технологии
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Соревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" прошли во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", их провела команда академии Ростеха, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.Команда занималась выбором и обеспечением площадки, формированием экспертной команды, разработкой конкурсного задания и координацией мероприятий.В категории "юниоры" соревнования уже завершились. В них приняли участие 14 человек. Золотую медаль получил конкурсант из Московской области, серебряную – из Москвы, бронзовую – из Новосибирской области."Успешное проведение соревнований по такому сложному направлению показывает высокий уровень профессионализма команды Академии Ростеха. Поддержка Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству “Профессионалы” по компетенции “Мехатроника” – это стратегическое вложение в будущее промышленности и формирование квалифицированного кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей", - отметила исполнительный директор академии Ростеха Наталья Белобородова, ее слова приводит пресс-служба Института.По ее словам, основная задача академии – поддерживать стратегические цели и инициативы госкорпорации. Решение вопроса кадрового обеспечения – одна из них."Мы создаем пространство для живого общения между участниками соревнований и представителями ведущих производственных компаний. Для многих молодых специалистов такие соревнования становятся первым шагом на пути к успешной карьере в сфере высоких технологий. Для Ростеха – это возможность выявить талантливых ребят, способных работать со сложным оборудованием и быстро адаптироваться к современным трендам в инженерии, что критически важно для развития производственного сектора", – сказала Белобородова.Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250718/registratsiya-2028512607.html
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чемпионат «профессионалы», москва, ростех, технологии
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы», Москва, Ростех, Технологии
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства
Соревнования по мехатронике состоялись в рамках чемпионата "Профессионалы"
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Соревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" прошли во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", их провела команда академии Ростеха, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Команда занималась выбором и обеспечением площадки, формированием экспертной команды, разработкой конкурсного задания и координацией мероприятий.
В категории "юниоры" соревнования уже завершились. В них приняли участие 14 человек. Золотую медаль получил конкурсант из Московской области, серебряную – из Москвы, бронзовую – из Новосибирской области.
"Успешное проведение соревнований по такому сложному направлению показывает высокий уровень профессионализма команды Академии Ростеха. Поддержка Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству “Профессионалы” по компетенции “Мехатроника” – это стратегическое вложение в будущее промышленности и формирование квалифицированного кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей", - отметила исполнительный директор академии Ростеха Наталья Белобородова, ее слова приводит пресс-служба Института.
По ее словам, основная задача академии – поддерживать стратегические цели и инициативы госкорпорации. Решение вопроса кадрового обеспечения – одна из них.
"Мы создаем пространство для живого общения между участниками соревнований и представителями ведущих производственных компаний. Для многих молодых специалистов такие соревнования становятся первым шагом на пути к успешной карьере в сфере высоких технологий. Для Ростеха – это возможность выявить талантливых ребят, способных работать со сложным оборудованием и быстро адаптироваться к современным трендам в инженерии, что критически важно для развития производственного сектора", – сказала Белобородова.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.