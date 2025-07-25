Рейтинг@Mail.ru
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
10:00 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/professionaly-2030862698.html
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства - РИА Новости, 25.07.2025
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства
Соревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" прошли во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", их провела РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:00:00+03:00
2025-07-25T10:00:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
москва
ростех
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862209_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bfe3c02323dc6ca904c47c23046e7177.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Соревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" прошли во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", их провела команда академии Ростеха, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.Команда занималась выбором и обеспечением площадки, формированием экспертной команды, разработкой конкурсного задания и координацией мероприятий.В категории "юниоры" соревнования уже завершились. В них приняли участие 14 человек. Золотую медаль получил конкурсант из Московской области, серебряную – из Москвы, бронзовую – из Новосибирской области."Успешное проведение соревнований по такому сложному направлению показывает высокий уровень профессионализма команды Академии Ростеха. Поддержка Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству “Профессионалы” по компетенции “Мехатроника” – это стратегическое вложение в будущее промышленности и формирование квалифицированного кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей", - отметила исполнительный директор академии Ростеха Наталья Белобородова, ее слова приводит пресс-служба Института.По ее словам, основная задача академии – поддерживать стратегические цели и инициативы госкорпорации. Решение вопроса кадрового обеспечения – одна из них."Мы создаем пространство для живого общения между участниками соревнований и представителями ведущих производственных компаний. Для многих молодых специалистов такие соревнования становятся первым шагом на пути к успешной карьере в сфере высоких технологий. Для Ростеха – это возможность выявить талантливых ребят, способных работать со сложным оборудованием и быстро адаптироваться к современным трендам в инженерии, что критически важно для развития производственного сектора", – сказала Белобородова.Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250718/registratsiya-2028512607.html
https://ria.ru/20250627/professionaly-2025763275.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862209_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_08fad7f7b2d6954debefc17186f0d65b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы», москва, ростех, технологии
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы», Москва, Ростех, Технологии
Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства

Соревнования по мехатронике состоялись в рамках чемпионата "Профессионалы"

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образованияСоревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево"
Соревнования чемпионата Профессионалы по компетенции Мехатроника во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы Руднево - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
Соревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Соревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" прошли во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", их провела команда академии Ростеха, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Команда занималась выбором и обеспечением площадки, формированием экспертной команды, разработкой конкурсного задания и координацией мероприятий.
Образовательный интенсив Мастерская инноваций - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Институт развития профобразования открыл регистрацию на интенсив
18 июля, 10:00
В категории "юниоры" соревнования уже завершились. В них приняли участие 14 человек. Золотую медаль получил конкурсант из Московской области, серебряную – из Москвы, бронзовую – из Новосибирской области.
"Успешное проведение соревнований по такому сложному направлению показывает высокий уровень профессионализма команды Академии Ростеха. Поддержка Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству “Профессионалы” по компетенции “Мехатроника” – это стратегическое вложение в будущее промышленности и формирование квалифицированного кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей", - отметила исполнительный директор академии Ростеха Наталья Белобородова, ее слова приводит пресс-служба Института.
По ее словам, основная задача академии – поддерживать стратегические цели и инициативы госкорпорации. Решение вопроса кадрового обеспечения – одна из них.
"Мы создаем пространство для живого общения между участниками соревнований и представителями ведущих производственных компаний. Для многих молодых специалистов такие соревнования становятся первым шагом на пути к успешной карьере в сфере высоких технологий. Для Ростеха – это возможность выявить талантливых ребят, способных работать со сложным оборудованием и быстро адаптироваться к современным трендам в инженерии, что критически важно для развития производственного сектора", – сказала Белобородова.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Эксперт: чемпионат высоких технологий важен для роста профессионалов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Эксперт: чемпионат высоких технологий важен для роста профессионалов
27 июня, 11:29
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»МоскваРостехТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала