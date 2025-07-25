https://ria.ru/20250725/professionaly-2030862698.html

Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства

Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства - РИА Новости, 25.07.2025

Специалисты по мехатронике приняли участие в чемпионате профмастерства

Соревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" прошли во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", их провела РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:00:00+03:00

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2025-07-25T10:00:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

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москва

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технологии

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Соревнования чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Мехатроника" прошли во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", их провела команда академии Ростеха, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.Команда занималась выбором и обеспечением площадки, формированием экспертной команды, разработкой конкурсного задания и координацией мероприятий.В категории "юниоры" соревнования уже завершились. В них приняли участие 14 человек. Золотую медаль получил конкурсант из Московской области, серебряную – из Москвы, бронзовую – из Новосибирской области."Успешное проведение соревнований по такому сложному направлению показывает высокий уровень профессионализма команды Академии Ростеха. Поддержка Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству “Профессионалы” по компетенции “Мехатроника” – это стратегическое вложение в будущее промышленности и формирование квалифицированного кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей", - отметила исполнительный директор академии Ростеха Наталья Белобородова, ее слова приводит пресс-служба Института.По ее словам, основная задача академии – поддерживать стратегические цели и инициативы госкорпорации. Решение вопроса кадрового обеспечения – одна из них."Мы создаем пространство для живого общения между участниками соревнований и представителями ведущих производственных компаний. Для многих молодых специалистов такие соревнования становятся первым шагом на пути к успешной карьере в сфере высоких технологий. Для Ростеха – это возможность выявить талантливых ребят, способных работать со сложным оборудованием и быстро адаптироваться к современным трендам в инженерии, что критически важно для развития производственного сектора", – сказала Белобородова.Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250718/registratsiya-2028512607.html

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чемпионат «профессионалы», москва, ростех, технологии