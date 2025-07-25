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Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Октябрьском направлении
Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Октябрьском направлении - РИА Новости, 25.07.2025
Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Октябрьском направлении
Российские войска уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении и улучшают положение, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:23:00+03:00
2025-07-25T17:23:00+03:00
2025-07-25T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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андрей белоусов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские войска уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении и улучшают положение, сообщили в Минобороны России.Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко с освобождением населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике."Глава российского военного ведомства подчеркнул, что воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач", - говорится в сообщении.Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать безопасность ее рубежей.Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоэкономического в ДНР в четверг.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Октябрьском направлении
Белоусов: ВС РФ уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении