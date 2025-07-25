https://ria.ru/20250725/priznaki-2031400142.html
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - РИА Новости, 25.07.2025
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда
Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:34:00+03:00
2025-07-25T13:34:00+03:00
2025-07-25T14:01:00+03:00
россия
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экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ."Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда", - отметили в ЦБ.Так, доля испытывающих дефицит кадров предприятий продолжает сокращаться, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.В то же время зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда, отметили в регуляторе.
https://ria.ru/20250725/stavka-2031399191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда
ЦБ: появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда