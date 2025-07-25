Рейтинг@Mail.ru
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 25.07.2025 (обновлено: 14:01 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/priznaki-2031400142.html
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - РИА Новости, 25.07.2025
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда
Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:34:00+03:00
2025-07-25T14:01:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ."Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда", - отметили в ЦБ.Так, доля испытывающих дефицит кадров предприятий продолжает сокращаться, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.В то же время зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда, отметили в регуляторе.
https://ria.ru/20250725/stavka-2031399191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

ЦБ: появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.
"Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда", - отметили в ЦБ.
Так, доля испытывающих дефицит кадров предприятий продолжает сокращаться, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.
В то же время зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда, отметили в регуляторе.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых
13:31
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала