https://ria.ru/20250725/priznaki-2031400142.html

ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - РИА Новости, 25.07.2025

ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:34:00+03:00

2025-07-25T13:34:00+03:00

2025-07-25T14:01:00+03:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рынок труда в России демонстрирует все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ."Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда", - отметили в ЦБ.Так, доля испытывающих дефицит кадров предприятий продолжает сокращаться, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.В то же время зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда, отметили в регуляторе.

https://ria.ru/20250725/stavka-2031399191.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика