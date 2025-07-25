Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР назвал ситуацию в экономике Приднестровья сложной - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031331480.html
Глава МИД ПМР назвал ситуацию в экономике Приднестровья сложной
Глава МИД ПМР назвал ситуацию в экономике Приднестровья сложной - РИА Новости, 25.07.2025
Глава МИД ПМР назвал ситуацию в экономике Приднестровья сложной
Ситуация в экономике Приднестровья очень сложная, но у Тирасполя есть опыт выживания, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:50:00+03:00
2025-07-25T09:50:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
вадим красносельский
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd96eb2ab7471d64aa5c62e050020382.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Ситуация в экономике Приднестровья очень сложная, но у Тирасполя есть опыт выживания, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Чтобы не допустить коллапса экономики и социальной сферы приходится применять неординарные меры: например, с этого месяца действует гибкий механизм выплат заработных плат в бюджетной сфере. В целом текущую ситуацию можно охарактеризовать как очень сложную. Однако у Приднестровья имеется особый опыт выживания в непростых условиях", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также сообщил, что Приднестровье продолжает испытывать комплексное воздействие тяжелейшего гуманитарно-энергетического кризиса. По его словам, почти наполовину сократилось промышленное производство, на треть – внешнеторговый оборот. "Очень негативные прогнозы по падению ВВП до конца года. Есть сложности с газовым ресурсом, связанные с краткосрочным характером договоренностей о поставках и рядом технических аспектов, которые вынуждают принимать меры по его экономии", - отметил Игнатьев. По его словам, для исполнения социальных обязательств перед населением мобилизуются все доступные ресурсы, в том числе путем урезания остальных расходных статей бюджета. "Кроме того, наше положение существенно ухудшается блокадно-ограничительными действиями Молдовы. Сохраняются проблемы с экспортом продукции приднестровских предприятий, нелегитимными таможенными пошлинами, банковской блокадой", - добавил Игнатьев. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Парламент Приднестровья 11 июня снова ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа. Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок "голубого топлива". Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250725/granitsy-2031324608.html
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030858074.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2d201a9739b575abc095497a68d0b97a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, вадим красносельский, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, Газпром
Глава МИД ПМР назвал ситуацию в экономике Приднестровья сложной

Глава МИД ПМР Игнатьев: у Тирасполя есть опыт выживания в непростых условиях

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Ситуация в экономике Приднестровья очень сложная, но у Тирасполя есть опыт выживания, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Чтобы не допустить коллапса экономики и социальной сферы приходится применять неординарные меры: например, с этого месяца действует гибкий механизм выплат заработных плат в бюджетной сфере. В целом текущую ситуацию можно охарактеризовать как очень сложную. Однако у Приднестровья имеется особый опыт выживания в непростых условиях", - сказал Игнатьев.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Приднестровье заявили о неопределенности в вопросе признания границ
09:24
Глава МИД ПМР также сообщил, что Приднестровье продолжает испытывать комплексное воздействие тяжелейшего гуманитарно-энергетического кризиса. По его словам, почти наполовину сократилось промышленное производство, на треть – внешнеторговый оборот.
"Очень негативные прогнозы по падению ВВП до конца года. Есть сложности с газовым ресурсом, связанные с краткосрочным характером договоренностей о поставках и рядом технических аспектов, которые вынуждают принимать меры по его экономии", - отметил Игнатьев.
По его словам, для исполнения социальных обязательств перед населением мобилизуются все доступные ресурсы, в том числе путем урезания остальных расходных статей бюджета.
"Кроме того, наше положение существенно ухудшается блокадно-ограничительными действиями Молдовы. Сохраняются проблемы с экспортом продукции приднестровских предприятий, нелегитимными таможенными пошлинами, банковской блокадой", - добавил Игнатьев.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Парламент Приднестровья 11 июня снова ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа. Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок "голубого топлива". Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Роман Рошка - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью
23 июля, 15:15
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВиталий ИгнатьевВадим КрасносельскийГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала