https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031331480.html

Глава МИД ПМР назвал ситуацию в экономике Приднестровья сложной

Глава МИД ПМР назвал ситуацию в экономике Приднестровья сложной - РИА Новости, 25.07.2025

Глава МИД ПМР назвал ситуацию в экономике Приднестровья сложной

Ситуация в экономике Приднестровья очень сложная, но у Тирасполя есть опыт выживания, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:50:00+03:00

2025-07-25T09:50:00+03:00

2025-07-25T09:50:00+03:00

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виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Ситуация в экономике Приднестровья очень сложная, но у Тирасполя есть опыт выживания, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Чтобы не допустить коллапса экономики и социальной сферы приходится применять неординарные меры: например, с этого месяца действует гибкий механизм выплат заработных плат в бюджетной сфере. В целом текущую ситуацию можно охарактеризовать как очень сложную. Однако у Приднестровья имеется особый опыт выживания в непростых условиях", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также сообщил, что Приднестровье продолжает испытывать комплексное воздействие тяжелейшего гуманитарно-энергетического кризиса. По его словам, почти наполовину сократилось промышленное производство, на треть – внешнеторговый оборот. "Очень негативные прогнозы по падению ВВП до конца года. Есть сложности с газовым ресурсом, связанные с краткосрочным характером договоренностей о поставках и рядом технических аспектов, которые вынуждают принимать меры по его экономии", - отметил Игнатьев. По его словам, для исполнения социальных обязательств перед населением мобилизуются все доступные ресурсы, в том числе путем урезания остальных расходных статей бюджета. "Кроме того, наше положение существенно ухудшается блокадно-ограничительными действиями Молдовы. Сохраняются проблемы с экспортом продукции приднестровских предприятий, нелегитимными таможенными пошлинами, банковской блокадой", - добавил Игнатьев. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Парламент Приднестровья 11 июня снова ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа. Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок "голубого топлива". Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250725/granitsy-2031324608.html

https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030858074.html

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, вадим красносельский, газпром