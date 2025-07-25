https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031322319.html

В ПМР заявили о невмешательстве в электоральные процессы в Молдавии

В ПМР заявили о невмешательстве в электоральные процессы в Молдавии - РИА Новости, 25.07.2025

В ПМР заявили о невмешательстве в электоральные процессы в Молдавии

Приднестровье не вмешивается в электоральные процессы в Молдавии, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:18:00+03:00

2025-07-25T09:18:00+03:00

2025-07-25T09:18:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Приднестровье не вмешивается в электоральные процессы в Молдавии, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Наверное, не было еще таких выборов в Республике Молдова, на которых отдельные их участники не спекулировали бы вокруг темы Приднестровья. Это давняя бессарабская привычка. Со своей стороны Приднестровье никаким образом не вовлечено в электоральные процессы в соседней Молдове, полагая их внутренним делом чужого государства", - сказал Игнатьев. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241210/moldavija-1988303215.html

https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031303346.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, виталий игнатьев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец