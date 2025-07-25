Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ активнее работать на треке урегулирования
Глава МИД ПМР: ОБСЕ должна быть активнее на треке урегулирования в Приднестровье
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Виталий Игнатьев. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. ОБСЕ должна быть активнее на треке приднестровско-молдавского урегулирования, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"ОБСЕ как посредник должна прилагать более активные усилия с тем, чтобы количество проблем в отношениях сторон уменьшалось, а не множилось, как это происходит сейчас. Последние годы организация занимала пассивно-созерцательную позицию, что противоречит ее основной функции – содействовать диалогу сторон в целях разрешения конфликта", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также добавил, что были и откровенно негативные эпизоды, включая прошлогоднюю резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, текст которой содержал необоснованные обвинения и противоречащие здравому смыслу пассажи, очерняющие Приднестровье. По его словам, такие факты свидетельствуют о глубоком кризисе внутри самой ОБСЕ.
"Иначе трудно объяснить подобные явления, при которых структуры данной организации абсолютно не взаимодействуют между собой, а их доклады противоречат друг другу", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.